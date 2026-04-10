Volodomir Zelenski susține că SUA subestimează legăturile dintre Rusia și Iran: Au încredere în Putin. E păcat

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că SUA ignoră dovezi privind colaborarea dintre Rusia și Iran și a criticat modul în care Washingtonul înțelege obiectivele Moscovei, într-un interviu acordat podcastului „The Rest is Politics”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Statele Unite ar fi ignorat dovezi pe care el le consideră relevante privind sprijinul oferit de Rusia Iranului în identificarea unor ținte din Orientul Mijlociu.

Liderul ucrainean a susținut că a încercat în mod repetat să atragă atenția administrației de la Washington asupra colaborării dintre Moscova și Teheran în legătură cu atacurile asupra intereselor americane din regiune.

Zelenski a afirmat că sateliți militari ruși ar fi fotografiat infrastructuri energetice critice din statele din Golf, precum și obiective din Israel și baze ale armatei americane din Orientul Mijlociu.

El a susținut că aceste imagini și date ar fi fost transmise ulterior de Kremlin către Iran, pentru a facilita planificarea unor atacuri asupra unor ținte strategice.

„Am spus acest lucru public. Am văzut vreo reacție din partea SUA către Rusia, prin care să îi ceară să oprească acest lucru?”, a spus Zelenski. El a mai declarat, referindu-se la poziția Washingtonului față de Moscova: „Problema este că ei au încredere în Putin. Și este păcat.”

În cadrul interviului, Volodimir Zelenski a spus că echipa președintelui american Donald Trump nu ar înțelege pe deplin obiectivele strategice ale Rusiei. El a declarat că a încercat să explice aceste aspecte în discuțiile cu oficialii americani.

Referindu-se la doi dintre consilierii implicați în dialogurile diplomatice, Zelenski a susținut că Steve Witkoff și Jared Kushner ar fi „petrecut prea mult timp” alături de Vladimir Putin și de alți oficiali ruși.

El a spus că aceștia au efectuat cinci vizite la Moscova într-un an, fără a merge la Kiev în aceeași perioadă. Zelenski a mai declarat că administrația americană nu ar „înțelege cu adevărat detaliile a ceea ce vrea Rusia”.

Președintele ucrainean a susținut că are o înțelegere mai clară decât Washingtonul asupra intențiilor Kremlinului. El a afirmat că Rusia nu s-ar opri dacă ar obține controlul asupra regiunii Donbas.

El a mai spus: „Trebuie să recunoaștem că, parțial, americanii consideră că [Donbasul] nu înseamnă nimic pentru noi. Ei nu vor să recunoască faptul că Putin îi va minți și că poate continua ocupația chiar și după astfel de pași. Americanii sunt siguri că pot avea încredere în Putin”.

Zelenski a comentat și vizita vicepreședintelui american JD Vance la Budapesta, desfășurată în pe fondul unei campanii de susținere a premierului ungar Viktor Orbán. Liderul ucrainean a descris această deplasare drept una care „nu este de ajutor”, fără a oferi alte detalii suplimentare.

Totodată, el a spus că nu dorește să se implice în procesul electoral din Ungaria, decizia aparținând exclusiv alegătorilor.

În partea finală a interviului, Zelenski a vorbit despre necesitatea consolidării capacităților de apărare ale Europei, pe fondul incertitudinilor privind angajamentul Statelor Unite față de NATO.

El a propus o cooperare extinsă între Ucraina, Uniunea Europeană și alte state partenere, menționând Regatul Unit, Turcia și Norvegia ca posibile componente ale unui bloc militar capabil să descurajeze Rusia.

„Fără Ucraina și Turcia, Europa nu va avea o armată asemănătoare cu cea a Rusiei. Cu Ucraina, Turcia, Norvegia și Regatul Unit veți controla securitatea mărilor, nu doar a unei mări”, a declarat Zelenski, adăugând că este convins că Ucraina va deveni într-o zi membră a Uniunii Europene.