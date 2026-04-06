Planul de atac în Iran este gata. Care sunt țintele alese de SUA și Israel

Există deja un plan de atac asupra unor amplasamente strategice ale Iranului dacă nu se ajunge la un acord, au declarat mai multe surse pentru The Jerusalem Post.

Cele două țări au finalizat o listă completă de ținte strategice care vor fi atacate în Iran în cazul în care Republica Islamică nu reușește să îndeplinească cerințele ultimatumului președintelui american Donald Trump, au confirmat două surse pentru The Jerusalem Post.

Acordul privind lista de ținte vine în urma unei serii de discuții intensive la nivel înalt, menite să sincronizeze răspunsurile americane și israeliene la sfidarea Teheranului. Pe lângă lista finalizată de obiective, coordonarea operațională dintre armata americană și IDF a fost finalizată.

Ultimele retușuri la planul operațional comun au fost făcute în timpul unei întâlniri de joia trecută între șeful Statului Major al IDF, Eyal Zamir, și conducerea Comandamentului Central al SUA (CENTCOM).

Oficialii au discutat și finalizat împărțirea specifică a rolurilor și a obiectivelor misiunii în cazul în care președintele american stabilește că ultimatumul a expirat.

Într-un avertisment dur adresat regimului de la Teheran, Trump a declarat într-un interviu acordat ABC NEWS: „Fără un acord - s-a terminat pentru statul Iran.”

Pe fondul acestor evoluții, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a convocat duminică seara Cabinetul de Securitate pentru a-i informa pe miniștri.

Netanyahu și oficialii israelieni din domeniul apărării au făcut lobby pe lângă administrația Trump pentru a acorda prioritate sectorului energetic și infrastructurii naționale ale Iranului în orice noi atacuri.

Deși există o evaluare tot mai mare la Ierusalim că președintele va da în cele din urmă „undă verde” pentru atacuri asupra unei astfel de infrastructuri de mare valoare, Israelul așteaptă în prezent autorizația finală din partea Casei Albe înainte de a demara astfel de operațiuni.

Un oficial israelian a declarat că strategia din spatele țintei asupra sectorului energetic este clară: „Atacarea țintelor energetice va duce la colapsul economic total al Iranului și va avea ca rezultat o slăbire semnificativă a influenței regimului terorist asupra puterii.”