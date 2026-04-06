Mediatorii pentru Iran fac eforturi disperate de a obține un armistițiu de 45 de zile, potrivit Axios

SUA, Iranul și un grup de mediatori regionali discută termenii unui posibil armistițiu de 45 de zile, care ar putea duce la sfârșitul permanent al războiului, potrivit a patru surse americane, israeliene și regionale care au cunoștințe despre discuții, citate de Axios.

Sursele citate de Axios au declarat că șansele de a ajunge la un acord parțial în următoarele 48 de ore sunt mici, dar acest ultim efort este singura șansă de a preveni o escaladare dramatică a războiului, care va include atacuri masive asupra infrastructurii civile iraniene și represalii împotriva instalațiilor energetice și de apă din statele din Golf.

Comentariile vin în contextul în care termenul limită de 10 zile dat de președintele Donald Trump către Iran ar urma să expire luni seara. Însă duminică Trump a prelungit termenul limită cu 20 de ore și a postat pe Truth Social un nou termen limită pentru ziua de marți, la ora 20:00 ET.

Trump a declarat duminică pentru Axios că SUA se află „în negocieri aprofundate” cu Iranul și că se poate ajunge la un acord înainte de expirarea termenului limită de marți.

„Există o șansă bună, dar dacă nu fac o înțelegere, distrug totul acolo”, a spus el.

Trump a amenințat că va distruge infrastructura vitală pentru civilii iranieni dacă nu reușește să ajungă la un acord cu regimul. Asemenea atacuri ar putea fi considerate crime de război, iar Iranul a amenințat că va riposta cu atacuri împotriva infrastructurii din Israel și din statele din Golf.

Două surse au declarat că planul operațional pentru o campanie masivă de bombardamente americano-israeliane împotriva instalațiilor energetice ale Iranului este gata de lansare, dar au subliniat că prelungirea termenului limită stabilit de Trump a avut ca scop oferirea unei ultime șanse de a ajunge la un acord.

Iar patru surse care cunosc eforturile diplomatice au declarat că negocierile au loc prin intermediul mediatorilor pakistanezi, egipteni și turci, precum și prin mesaje text trimise între trimisul lui Trump, Steve Witkoff, și ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi.

Un oficial american a declarat că administrația Trump a făcut Iranului mai multe propuneri în ultimele zile, dar până acum oficialii iranieni nu le-au acceptat.

Sursele au mai declarat că mediatorii discută cu părțile termenii unui acord în două etape; prima fază ar fi un potențial armistițiu de 45 de zile, timp în care s-ar negocia o încetare permanentă a războiului. Armistițiul ar putea fi prelungit dacă ar fi nevoie de mai mult timp pentru discuții, a declarat una dintre surse.

A doua fază ar fi un acord privind încetarea războiului. Sursele au declarat că mediatorii consideră că redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz și o soluție pentru uraniul extrem de îmbogățit al Iranului - fie prin scoaterea acestuia din țară, fie prin diluare - ar putea fi rezultatul doar în cazul unui acord final.

Mediatorii lucrează la măsuri de consolidare a încrederii, pe care Iranul le-ar putea lua în ceea ce privește redeschiderea Strâmtorii Ormuz, precum și a stocului său de uraniu puternic îmbogățit, au declarat sursele.

Aceste două chestiuni reprezintă principalele monede de schimb ale Iranului în negocieri, iar iranienii nu vor fi de acord să renunțe complet la ele doar pentru 45 de zile de încetare a focului, au declarat două dintre surse.

Mediatorii vor să vadă dacă Iranul ar putea lua măsuri parțiale cu privire la ambele chestiuni în prima fază a acordului. De asemenea, lucrează la măsurile pe care administrația Trump le-ar putea lua pentru a oferi Iranului garanții că încetarea focului nu va fi temporară și că războiul nu se va relua.

Oficialii iranieni le-au spus mediatorilor că nu vor să fie prinși într-o situație precum cele din Gaza sau Liban, unde există o încetare a focului pe hârtie, dar SUA și Israelul pot ataca din nou oricând doresc.

Mediatorii lucrează, de asemenea, la alte măsuri de consolidare a încrederii pe care SUA le-ar putea lua, care ar răspunde unora dintre cererile Iranului.

Casa Albă a refuzat să comenteze, precizează Axios.

O sursă cu informații directe a declarat că mediatorii sunt foarte îngrijorați că represaliile iraniene pentru un atac americano-israelian asupra infrastructurii energetice a țării ar fi distructive pentru instalațiile petroliere și de apă ale țărilor din Golf.

Mediatorii le-au spus oficialilor iranieni că nu există timp pentru alte tactici de negociere și au subliniat că următoarele 48 de ore sunt ultima oportunitate pentru ei de a ajunge la un acord și de a preveni distrugerile masive pentru țară.

Oficialii iranieni, cel puțin în public, adoptă în continuare o linie extrem de dură și resping orice concesii. Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene și ce a mai rămas din marina iraniană au declarat duminică că situația din Strâmtoarea Ormuz „nu va mai reveni niciodată” la ceea ce era înainte de război, în special pentru SUA și Israel.