Războiul din Ucraina a atins un nou prag critic în ceea ce privește pierderile de vieți omenești în rândul populației pașnice. Datele centralizate de observatorii internaționali pentru drepturile omului din cadrul ONU arată că luna mai a fost cea mai neagră perioadă pentru civili de la declanșarea invaziei ruse, în februarie 2022, conform EFE.

Conform informațiilor transmise de agenția EFE, Misiunea ONU de Observare a Drepturilor Omului în Ucraina (HRMMU) a subliniat în cel mai recent raport de monitorizare că escaladarea conflictului a provocat o creștere masivă a numărului de morți și răniți în rândul comunităților locale.

Documentul oficial arată că violențele extreme de pe front și atacurile asupra centrelor urbane au dus la decesul a cel puțin 274 de civili, în timp ce alți 1.763 au suferit răni grave pe parcursul lunii mai. Reprezentanții ONU avertizează că utilizarea armamentului greu în zonele populate reprezintă principala cauză a acestei tragedii.

„Intensificarea ostilităţilor şi folosirea pe scară largă a armelor de mare putere în zonele urbane au provocat un număr mare de civili ucişi şi răniţi în întreaga ţară”, a declarat directoarea misiunii, Danielle Bell.

Bombardamentele nu au iertat nicio regiune majoră, loviturile de mare putere lăsând în urmă distrugeri masive și zeci de victime în zone considerate relativ sigure. De exemplu, un raid aerian executat pe 5 mai asupra unei platforme industriale din Zaporojie a ucis 12 civili și a lăsat 42 de răniți. Câteva zile mai târziu, pe 14 mai, o rachetă a lovit direct un imobil de locuințe din Kiev, provocând moartea a 24 de persoane și rănirea altor șapte.

„Daunele provocate populaţiei civile pe care le-am documentat nu s-au limitat la comunităţile din apropierea frontului. În oraşe din toată Ucraina, atacurile repetate cu rachete şi bombe au ucis şi rănit civili departe de zonele cu lupte terestre active”, a adăugat Bell.

Analiștii internaționali observă că pierderile civile respectă tendințele din anii trecuți, când lunile de primăvară și vară aduceau o intensificare a confruntărilor. Totuși, cifrele din acest an sunt mult mai mari comparativ cu perioadele similare din trecut, indicând o brutalitate sporită a atacurilor.

Deși cea mai mare parte a victimelor raportate în luna mai a fost înregistrată în regiunile aflate sub autoritatea Kievului, observatorii ONU au confirmat că s-au înregistrat decese și răniți în rândul civililor și în teritoriile aflate sub ocupația forțelor ruse.

O evoluție îngrijorătoare semnalată în raportul HRMMU este utilizarea masivă a tehnologiei moderne în apropierea zonelor de luptă. Dronele cu rază scurtă de acțiune au devenit cel mai mare pericol pentru oamenii care trăiesc aproape de linia frontului.

Numai în luna mai, atacurile cu astfel de dispozitive au provocat 64 de morți și 539 de răniți. Această valoare reprezintă cel mai ridicat nivel de victime cauzate de drone de la debutul războiului de agresiune al Rusiei.