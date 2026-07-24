Un avion de vânătoare rusesc Su-57, considerat cel mai avansat aparat de luptă aflat în serviciul Forțelor Aerospațiale Ruse, s-a prăbușit joi, 23 iulie, în timpul unui zbor de antrenament desfășurat în apropierea Moscovei, potrivit Kyiv Post.

Pilotul a reușit să se catapulteze înainte de impact și a supraviețuit, iar autoritățile ruse au anunțat că nu au existat victime la sol.

Accidentul a avut loc în districtul Odintsovo, din regiunea Moscovei, în apropierea orașului Zvenigorod. Incidentul atrage atenția deoarece implică unul dintre cele mai moderne și mai costisitoare avioane de luptă dezvoltate de Rusia, un program militar care a întâmpinat numeroase dificultăți încă de la lansare.

Potrivit publicației independente ruse Astra, martorii au relatat că avionul a explodat la scurt timp după ce pilotul s-a ejectat. Imagini și înregistrări distribuite pe rețelele sociale au surprins un nor de fum ridicându-se din zona în care s-a produs impactul.

„Avionul s-a prăbușit, iar parașuta era vizibilă în apropiere”, au declarat locuitori din zonă, citați de Astra.

Autoritățile ruse au confirmat că pilotul a reușit să se salveze folosind sistemul de catapultare. Până în prezent, acestea nu au oferit informații suplimentare despre starea sa de sănătate și nici despre cauzele producerii accidentului.

O investigație a fost deschisă pentru a stabili dacă prăbușirea a fost provocată de o defecțiune tehnică, o eroare umană sau de un alt factor.

Su-57 reprezintă principalul proiect al Rusiei în domeniul avioanelor de vânătoare de generația a cincea. Aeronava a fost concepută pentru a concura cu modele occidentale precum F-22 Raptor și F-35 Lightning II și este destinată misiunilor de superioritate aeriană, lovituri asupra țintelor terestre și navale, precum și operațiunilor de recunoaștere.

Primul zbor al prototipului a avut loc în 2010, însă programul a fost afectat de întârzieri repetate cauzate de probleme tehnice, dificultăți de producție și constrângeri financiare. Din acest motiv, ritmul de introducere în serviciu a fost mult mai lent decât cel anunțat inițial de autoritățile de la Moscova.

Estimările disponibile în prezent arată că Rusia operează aproximativ 30 de avioane Su-57, un număr semnificativ mai mic decât obiectivele prezentate în anii anteriori de Kremlin.

Oficialii ruși susțin că Su-57 dispune de tehnologie stealth, sisteme moderne de senzori și capacitatea de a utiliza armament de ultimă generație. Totuși, mai mulți analiști occidentali apreciază că nivelul de invizibilitate radar al aeronavei este inferior celui oferit de avioanele americane din aceeași categorie.

În plus, ritmul redus al producției și numărul limitat de aparate livrate au ridicat semne de întrebare privind maturitatea programului și capacitatea industriei ruse de apărare de a produce aeronava la scară largă.

Aceste aspecte au devenit și mai vizibile după începerea războiului din Ucraina, când Su-57 a fost utilizat doar în misiuni limitate.

Potrivit experților militari, Rusia a evitat să trimită frecvent avioanele Su-57 în spațiul aerian controlat de Ucraina, preferând să le utilizeze pentru lansarea de rachete de la distanță sau din interiorul spațiului aerian rusesc.

Această strategie urmărește reducerea riscului ca aeronavele să fie doborâte de sistemele moderne de apărare antiaeriană aflate în dotarea Ucrainei.

În ultimii ani au fost raportate și alte incidente care au implicat acest model. Două avioane Su-57 au fost confirmate ca fiind lovite la sol, în iunie 2024 și în aprilie 2026, evenimente care au alimentat dezbaterile privind vulnerabilitatea celui mai modern avion de luptă al Rusiei.

Prăbușirea de joi reprezintă un nou incident semnificativ pentru programul Su-57, într-un moment în care Moscova încearcă să accelereze producția de tehnică militară și să își consolideze capacitățile aeriene în contextul conflictului din Ucraina. Cauza accidentului urmează să fie stabilită în urma anchetei desfășurate de autoritățile ruse.