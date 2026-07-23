Un avion de vânătoare F-16 ucrainean a doborât pentru prima dată un aparat rusesc într-o luptă aeriană, a declarat șeful Statului Major Interarme al SUA, generalul Dan Caine, în cadrul unei audieri în Comitetul pentru Alocări Bugetare al Senatului american.

Aceast fenomen marchează o premieră istorică pe frontul din Ucraina, demonstrând eficiența integrării tehnologiei occidentale în armata ucraineană.

În timpul audierii din Congresul SUA, senatorul democrat Richard Durbin l-a întrebat pe generalul Dan Caine ce impact ar putea avea o eventuală întrerupere, pe o perioadă de trei ani, a finanțării americane pentru sistemele de apărare antiaeriană destinate Ucrainei.

Răspunzând, oficialul militar american a subliniat capacitatea extraordinară de adaptare a Kievului. Industria de apărare ucraineană și-a extins semnificativ propriile capacități operaționale, de la sisteme de tip „sol-aer” până la noile mijloace de luptă aeriană. Ajutorul constant al aliaților a permis dezvoltarea unui sistem de apărare stratificat, pe mai multe niveluri, capabil să sprijine și să protejeze aviația.

„Recent am asistat la prima luptă aeriană în care un F-16 ucrainean a doborât un avion de vânătoare rusesc. În ultimii câțiva ani, datorită sprijinului mai multor parteneri, Ucraina și-a consolidat semnificativ sistemul de apărare pe mai multe niveluri”, a declarat generalul Dan Caine.

Deși în audiere nu s-a precizat nominal modelul aparatului rusesc, analiștii militari și publicațiile de specialitate raportează că aeronava inamică eliminată în luna iulie 2026 de aparatul F-16 este un Su-35S („Flanker-E” în codificarea NATO), considerat perla aviației de superioritate aeriană a Federației Ruse.

Pentru a înțelege mai bine dimensiunea tactică a acestei confruntări, iată cum se prezintă față în față performanțele celor două aparate de luptă

Un avion de luptă multirol, monomotor, recunoscut la nivel global pentru agilitatea sa excepțională și precizia sa în luptele dincolo de raza vizuală.

Viteză maximă: Mach 2.0 (aprox. 2.120 km/h)

Armament aer-aer: Rachete AIM-120 AMRAAM (ghidare radar activă, letale la mare distanță) și AIM-9 Sidewinder (ghidare termică pentru distanțe scurte).

Avantaj tactic: Amprentă radar relativ redusă, software de zbor modernizat (MLU - Mid-Life Update) și conectivitate perfectă cu rețeaua complexă de radare NATO și ucrainene.

Suhoi-35S, este un avion de superioritate aeriană (generația 4++), bimotor, cu capabilități de tracțiune vectorizată, proiectat special pentru manevre extreme și dominarea spațiului aerian.

Viteză maximă: Mach 2.25 (aprox. 2.400 km/h)

Armament aer-aer dominant: Rachete R-77-1 (rază medie/lungă) și R-73 (rază scurtă). Poate transporta un arsenal vizibil mai mare decât un F-16 datorită dimensiunilor sale.

Avantaj tactic: Radar puternic PESA (Irbis-E) cu rază lungă de detecție și capacitate de a executa manevre bruște pentru a evada rachetele inamice.

Victoria anunțată de generalul preferat al președintelui Trump, a unui F-16 asupra unui Su-35S, are un impact moral și strategic uriaș. Demonstrează că antrenamentele NATO ale piloților ucraineni dau rezultate în condiții reale de luptă, neutralizând avantajul teoretic pe care rușii îl aveau prin utilizarea avioanelor grele și super-manevrabile.

Mai mult, subliniază eficiența tacticilor combinate în care avioanele F-16 nu operează izolat, ci ca o prelungire aeriană a unui sistem defensiv terestru deja foarte puternic.