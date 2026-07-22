Apa Mării Negre s-a răcit puternic miercuri, 22 iulie, după reapariția fenomenului de upwelling pe litoralul românesc. La ora 11.00, temperatura apei ajunsese la numai 13 grade Celsius în Constanța și la 18 grade în Mangalia, în timp ce județul se afla sub avertizare de vreme severă. Potrivit Meteoplus, miercuri, la ora 11.00, apa mării avea 13 grade Celsius în Constanța și 18 grade în Mangalia.

Upwelling-ul este un fenomen natural care apare atunci când apa rece din adâncime este adusă la suprafață, pe fondul vântului și al modificării curenților marini.

Apa mai caldă aflată la suprafață este împinsă spre larg, iar în zona litoralului este înlocuită de apa rece din straturile inferioare ale mării. Aceasta conține și o cantitate mai mare de nutrienți.

În timpul unui astfel de episod, temperatura apei poate coborî în numai câteva ore, uneori sub nivelul de 15-16 grade Celsius.

Pe lângă scăderea temperaturii, fenomenul poate determina o creștere a clarității apei și apariția unor nuanțe turcoaz. Aducerea nutrienților din adâncime contribuie și la susținerea ecosistemului marin.

Pentru turiști, răcirea bruscă a apei poate transforma intrarea în mare într-o experiență dificilă. Diferența mare dintre temperatura aerului și cea a apei poate crește și riscul producerii unui șoc termic.

Specialiștii recomandă verificarea temperaturii apei înainte de intrarea în mare, în special în timpul episoadelor în care răcirea se produce într-un interval foarte scurt.

Upwelling-ul este temporar, iar durata sa depinde de direcția și de intensitatea vântului. După ce vântul puternic se oprește, apa mai caldă se poate întoarce treptat spre țărm.

Vremea va rămâne instabilă pe litoral până joi, 23 iulie. Sunt prognozate averse, iar temperaturile maxime se vor situa între 22 și 26 de grade Celsius. Minimele vor fi cuprinse între 14 și 18 grade.

Miercuri, până la ora 18.00, județul Constanța se află sub Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată. Avertizarea vizează averse torențiale importante cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.

La rafală, viteza vântului poate ajunge la 90 km/h. În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, dar și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 30-50 l/mp și, pe arii restrânse, de 70-90 l/mp.