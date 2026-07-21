Doi turiști americani au fost înjunghiați marți dimineață în urma unui atac cu cuțitul produs în apropierea de Acropole, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Europa. Agresorul a fost prins la scurt timp de polițiști, iar autoritățile elene spun că acesta ar avea probleme psihice, potrivit AP.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 08:00, la intrarea sudică în situl arheologic al Acropolei, în apropierea Muzeului Acropolei și a caselor de bilete.

Un martor a sunat la serviciul de urgență după ce a observat un bărbat care amenința trecătorii cu un cuțit.

Înainte ca echipajele de poliție să ajungă la fața locului, bărbatul a atacat un cuplu de turiști americano-greci.

Femeia a suferit răni ușoare, în timp ce bărbatul a fost rănit mai grav. Potrivit presei elene, acesta a fost lovit la picior și a pierdut o cantitate importantă de sânge. Primii polițiști ajunși la fața locului i-au aplicat un garou pentru a opri hemoragia până la sosirea echipajelor medicale.

Alte informații apărute în presa locală indică faptul că bărbatul ar fi fost rănit la braț, însă autoritățile nu au confirmat unde au fost provocate leziunile.

Cele două victime au fost transportate la spital, iar bărbatul a fost internat la Spitalul Red Cross din Atena.

Forțele de ordine au intervenit la câteva minute după atac, l-au imobilizat pe agresor și l-au arestat. Potrivit autorităților locale, suspectul ar suferi de afecțiuni psihice. Identitatea acestuia nu a fost făcută publică.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte ale atacului și motivul care a stat la baza agresiunii.

Incidentul s-a produs într-una dintre cele mai aglomerate zone turistice ale Atenei, aflată permanent sub supraveghere și frecventată zilnic de mii de vizitatori.

Acropola, unde se află Partenonul și alte monumente vechi de aproximativ 2.500 de ani, este cel mai important obiectiv turistic al Greciei. Anul trecut, situl arheologic a fost vizitat de aproximativ 4,6 milioane de persoane.

Atacul s-a produs în plin sezon estival, într-o perioadă în care capitala Greciei primește un număr foarte mare de turiști din întreaga lume.

Până în acest moment, autoritățile elene nu au indicat că atacul ar avea legătură cu terorismul.