Mersul constant cu rezervorul aproape gol poate crește uzura pompei de combustibil și poate favoriza apariția unor probleme în sistemul de alimentare, avertizează specialiștii auto. Problema apare în special atunci când șoferul continuă să conducă după aprinderea martorului de rezervă și transformă acest obicei într-o rutină.

La multe automobile moderne, pompa electrică de combustibil este amplasată în interiorul rezervorului și este răcită de combustibilul din jurul său. Atunci când nivelul este foarte scăzut, pompa poate funcționa la temperaturi mai ridicate, ceea ce poate contribui, în timp, la uzură prematură și la defectarea componentei.

Pompa are rolul de a transporta combustibilul din rezervor către motor, la presiunea necesară pentru funcționarea sistemului de injecție. În cazul vehiculelor la care pompa este scufundată în combustibil, acesta contribuie la răcirea ei.

Când rezervorul este menținut frecvent aproape gol, cantitatea de combustibil disponibilă pentru răcire este mai mică. AAA avertizează că funcționarea repetată în aceste condiții poate duce la supraîncălzirea pompei și, în cele din urmă, la o defecțiune prematură.

Înlocuirea unei pompe de combustibil poate fi mult mai costisitoare decât alimentarea făcută la timp. Costul exact diferă însă în funcție de modelul mașinii și de configurația sistemului de alimentare.

Un alt risc apare atunci când șoferul folosește în mod repetat ultima parte a combustibilului din rezervor. În timp, în rezervor se pot acumula impurități și sedimente, iar acestea pot fi antrenate către filtrul de combustibil.

Dacă filtrul se încarcă sau se înfundă, alimentarea motorului poate fi afectată. Printre simptome se pot număra pornirea dificilă, pierderea puterii, funcționarea neregulată a motorului sau chiar oprirea acestuia.

Asta nu înseamnă că orice mașină condusă o dată cu rezervorul aproape gol va avea imediat o problemă. Riscul este asociat în principal cu repetarea acestui obicei și cu situațiile în care vehiculul ajunge efectiv să rămână fără combustibil.

După aprinderea martorului de combustibil, mașina mai poate parcurge o anumită distanță, însă autonomia rămasă diferă considerabil de la un model la altul. Stilul de condus, viteza, traficul, temperatura și condițiile de drum pot modifica rapid consumul.

AAA avertizează că afișajele de tip „miles to empty” reprezintă estimări și nu trebuie tratate ca o garanție. Într-o analiză publicată de organizație, recomandarea pentru șoferi a fost să alimenteze când rezervorul ajunge la aproximativ un sfert din capacitate, tocmai pentru a evita situațiile în care combustibilul se termină.

Dacă motorul rămâne fără combustibil, acesta se poate opri, iar vehiculul nu va mai putea continua deplasarea până când nu este alimentat. În anumite situații, funcționarea pompei fără suficient combustibil poate contribui la supraîncălzirea și deteriorarea acesteia.

În plus, o oprire neașteptată în trafic reprezintă un risc pentru siguranță, mai ales pe autostradă, pe timp de noapte sau în zone în care nu există imediat un loc sigur pentru oprire.

Prin urmare, rezervorul aproape gol nu înseamnă că mașina se va defecta automat. Problema este repetarea obiceiului. Alimentarea înainte ca nivelul să ajungă constant în zona de rezervă reduce solicitarea sistemului de alimentare și scade riscul unei opriri neașteptate.