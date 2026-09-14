Cine câștigă cel mai mult din scumpirea carburanților. Prețul unui litru de combustibil nu ajunge în cea mai mare parte la companiile care extrag petrolul. Atunci când un șofer plătește aproximativ 33 de lei pentru un litru de carburant, o parte importantă din bani se regăsește în profiturile companiilor de rafinare și transport, susține expertul economic Marin Gospodarenco, care explică mecanismele din spatele actualei scumpiri a carburanților.

Potrivit analizei sale, problema principală de pe piața internațională nu este lipsa petrolului, ci insuficiența capacităților de rafinare. Mai multe rafinării au fost distruse sau afectate de bombardamente, în timp ce altele au fost închise în ultimii ani. În consecință, un număr mai redus de unități trebuie să acopere cererea existentă, ceea ce le permite să opereze cu marje mai mari.

Datele financiare ale marilor companii petroliere ilustrează amploarea profiturilor din sector. În trimestrul al doilea din 2026, ExxonMobil a raportat un profit net de 14,5 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă aproximativ 160 de milioane de dolari pe zi.

Chevron a înregistrat, în aceeași perioadă, un profit de 12,07 miliarde de dolari, cel mai mare rezultat trimestrial din istoria companiei. Shell a raportat, la rândul său, un profit de aproape 10 miliarde de dolari.

Împreună, cele trei companii au obținut profituri de peste 400 de milioane de dolari în fiecare zi a trimestrului.

Gospodarenco atrage însă atenția că o parte semnificativă a banilor generați de prețurile ridicate ale carburanților se concentrează în segmentul rafinării.

Marathon Petroleum, Valero și Phillips 66 au raportat împreună profituri de 12,6 miliarde de dolari în trimestrul al doilea din 2026.

Un indicator relevant este marja de rafinare a Marathon Petroleum, care a crescut de la 17,58 dolari la 36,33 dolari pentru fiecare baril. În paralel, acțiunile celor trei companii s-au apreciat cu procente cuprinse între 75% și 110% de la începutul anului.

„Aici se formează, de fapt, renta: nu în a scoate petrolul din pământ, ci în a-l transforma în motorină, într-o lume care nu mai are destule rafinării”, explică expertul economic.

Cu alte cuvinte, atunci când capacitatea de rafinare scade, iar cererea pentru produse petroliere rămâne ridicată, companiile care dețin rafinării pot beneficia de marje considerabil mai mari.

O altă verigă a lanțului care beneficiază de actualele condiții de pe piață este transportul maritim al petrolului.

Rutele comerciale s-au lungit, în timp ce numărul navelor disponibile pentru transport s-a redus. În aceste condiții, costul închirierii unui petrolier de mari dimensiuni a ajuns la peste 180.000 de dolari pe zi.

Prin comparație, costurile de operare ale unei astfel de nave sunt de aproximativ 18.000 de dolari pe zi. Diferența dintre cele două valori este de aproximativ zece ori, ceea ce permite proprietarilor de petroliere să obțină câștiguri foarte mari.

În acest context, reducerea accizelor rămâne o măsură relevantă pentru consumatori, însă are un impact limitat asupra cauzelor reale ale scumpirii carburanților, consideră Gospodarenco.

Acciza stabilește în primul rând cât din prețul plătit de consumator ajunge la bugetul public. Ea nu determină însă unde se formează profiturile suplimentare generate de prețurile ridicate.

Potrivit expertului, o parte importantă a acestor câștiguri este generată pe piețele internaționale de rafinare și transport maritim, sectoare asupra cărora Republica Moldova are o influență redusă.

Din acest motiv, soluția pe termen lung nu ar trebui să se limiteze la subvenționarea prețurilor sau la reducerea taxelor. Gospodarenco consideră că o importanță mai mare ar trebui acordată securității aprovizionării, diversificării surselor și reducerii vulnerabilității față de evoluțiile de pe piețele internaționale.

Astfel, în spatele unui preț de 33 de lei pentru un litru de carburant nu se află un singur beneficiar. Profiturile sunt distribuite de-a lungul întregului lanț, iar în actualul context o parte importantă a rentei se concentrează în rafinare și transport maritim, nu doar în extracția petrolului.