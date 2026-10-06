Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Eugeniu Osmochescu, avertizează că următorul sezon rece va fi unul dificil și îi îndeamnă pe cetățeni să reducă risipa de energie, potrivit Radio Moldova.

Oficialul susține că sprijinul financiar oferit de stat trebuie să ajungă în primul rând la persoanele vulnerabile, iar gospodăriile care își permit să își achite facturile ar trebui să consume mai responsabil gazele.

„Va fi o iarnă complicată și noi trebuie să începem de la noi”, a declarat Eugeniu Osmochescu în cadrul emisiunii „La 360 de grade”, de la Radio Moldova.

Ministrul a criticat persoanele care, deși au venituri suficiente pentru plata facturilor, solicită în continuare compensații de la stat. El consideră că ajutorul financiar trebuie direcționat către categoriile care au cu adevărat nevoie de sprijin.

Eugeniu Osmochescu și-a susținut poziția prin comparația cu experiența sa din străinătate, unde spune că a întâlnit o preocupare mai mare pentru economisirea resurselor energetice. Oficialul le-a recomandat moldovenilor să reducă temperatura din locuințe pe timpul nopții.

„În perioada de iarnă, când poți să-ți permiți să ai un termostat în apartament, pe perioada de noapte să-ți pui 18 grade, de exemplu, sau 16 grade. Eu am trăit și la 14 grade când am fost în străinătate”, a afirmat ministrul.

În paralel, autoritățile pregătesc un mecanism mai strict pentru acordarea compensațiilor în sezonul rece. Guvernul intenționează să verifice veniturile, proprietățile, conturile bancare și prestațiile sociale ale solicitanților.

Printre criteriile analizate se află și situația automobilelor deținute, însă o singură mașină nu ar urma să ducă automat la excluderea din program.

Problema este și una bugetară. În bugetul de stat pentru acest an sunt prevăzute 550 de milioane de lei pentru compensații, sumă care ar acoperi aproximativ două luni. Ministrul Finanțelor, Victoria Belous, a estimat că necesarul pentru întregul sezon rece ar putea ajunge la 2,5-3,2 miliarde de lei.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că autoritățile încearcă să identifice fonduri suplimentare pentru program.

Guvernul își propune să mențină sprijinul cel puțin la nivelul sezonului precedent, când aproximativ 620.000 de familii au primit compensații cuprinse între 500 și 1.000 de lei lunar. În sezonul rece anterior, pentru acest program au fost alocate aproape 2,4 miliarde de lei.