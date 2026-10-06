Cum se schimbă consumul de carburant și comportamentul mașinii când temperaturile scad sub 10 grade. Odată cu primele dimineți răcoroase de toamnă, mulți șoferi observă că mașina „se simte” altfel: pornește mai greu, consumă mai mult și reacționează mai lent până se încălzește.

Specialiștii confirmă că pragul de 10 grade Celsius marchează o schimbare reală în modul în care funcționează autoturismul.

Primul efect vizibil este creșterea consumului de combustibil. La temperaturi scăzute, motorul are nevoie de mai mult timp pentru a atinge temperatura optimă de funcționare.

În această perioadă, calculatorul de bord îmbogățește amestecul de aer-combustibil, iar consumul poate crește cu 10-20% pe distanțe scurte, mai ales în traficul urban. Cu cât drumurile sunt mai scurte și opririle mai frecvente, cu atât diferența devine mai evidentă.

Uleiul de motor se îngroașă la temperaturi scăzute, ceea ce înseamnă o ungere mai greoaie în primele minute după pornire. De aici rezultă un motor mai „moale”, cu răspuns întârziat la accelerație, până când uleiul se încălzește și își recapătă fluiditatea.

Același fenomen afectează și cutia de viteze, mai ales pe modelele automate, care pot schimba treptele mai brusc sau cu o ușoară întârziere până la atingerea temperaturii de lucru.

Bateria este un alt punct vulnerabil. Capacitatea ei scade odată cu temperatura, iar sistemele electrice (încălzire scaune, dezaburire, faruri, ventilator) consumă mai mult. De aceea, diminețile reci apar mai des probleme la pornire, mai ales la bateriile mai vechi de 4-5 ani.

Anvelopele își modifică și ele comportamentul. Cauciucul devine mai dur sub 10 grade, iar aderența scade, în special pe carosabil umed. Presiunea din pneuri scade ușor odată cu temperatura, ceea ce influențează atât consumul, cât și stabilitatea.

Aerul mai dens de afară afectează și dinamica motorului. Pe de o parte, motoarele aspirate pot beneficia de un plus de oxigen, dar pe de altă parte, rezistența la înaintare crește ușor, iar sistemele de climatizare și dezaburire solicită suplimentar alternatorul.

În practică, șoferii pot limita efectele negative prin câteva măsuri simple: verificarea bateriei și a nivelului de antigel, folosirea unui ulei conform specificațiilor pentru sezonul rece, menținerea presiunii corecte în anvelope și evitarea drumurilor foarte scurte, unde motorul nu apucă să se încălzească.

Scăderea temperaturilor sub 10 grade nu transformă radical mașina, dar schimbă suficient parametrii de funcționare încât să se simtă atât la volan, cât și la pompă. Cei care țin cont de aceste diferențe circulă mai sigur și mai economic.