Vara reprezintă sezonul cu cel mai mare risc rutier în România. Potrivit datelor Poliției Române, în lunile iunie, iulie și august numărul accidentelor mortale crește cu aproximativ 25-30% față de perioada rece a anului. Cea mai frecventă greșeală care generează aceste tragedii este supraîncrederea combinată cu viteza excesivă pe timp de caniculă.

Șoferii, relaxați de vacanță și de drumurile mai libere, tind să apese accelerația mai mult decât ar trebui. Căldura extremă reduce aderența pneurilor pe asfaltul încins, iar distanța de frânare crește semnificativ. La temperaturi de peste 35°C, un șofer care merge cu 130 km/h pe autostradă are nevoie de zeci de metri în plus pentru a opri complet mașina.

„Mulți șoferi subestimează efectul căldurii asupra comportamentului vehiculului. Pneurile se înmoaie, iar aderența scade. Adăugăm și oboseala acumulată, deshidratarea și reflexele încetinite, și obținem rețeta perfectă pentru un accident grav”, explică specialiștii de la Direcția Rutieră.

Pe lângă viteza excesivă, alte greșeli frecvente vara sunt:

oboseala la volan pe trasee lungi („încă puțin și ajung la mare”);

utilizarea incorectă a aerului condiționat (pornesc AC-ul la maxim după ce mașina a stat la soare);

depășirile riscante pe drumuri naționale aglomerate;

distragerea atenției cu telefonul.

Statisticile arată că cele mai multe accidente grave din sezonul estival se produc după-amiaza, între orele 14:00 și 18:00, când căldura este la maximum și oboseala șoferilor atinge cote ridicate.

Pentru a evita aceste riscuri, specialiștii recomandă:

menținerea unei viteze adaptate condițiilor (cu 5-10 km/h sub limită când temperatura depășește 30°C);

pauze obligatorii la fiecare 2 ore de condus;

verificarea presiunii din pneuri dimineața;

hidratare corespunzătoare și evitarea băuturilor reci în exces;

utilizarea moderată a aerului condiționat.

O conduită preventivă poate reduce semnificativ riscul de accident. Vara, siguranța la volan depinde mai mult de prudență decât de experiența șoferului.