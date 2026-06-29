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România conduce clasamentul accidentelor rutiere mortale din Uniunea Europeană. Eurostat a publicat cele mai recente statistici

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România conduce clasamentul accidentelor rutiere mortale din Uniunea Europeană. Eurostat a publicat cele mai recente statisticiAccident Bistrița Năsăud. Sursă foto: facebook/stiribistritanasaud
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Din cuprinsul articolului

Aproape 20.000 de persoane au murit în accidente rutiere în UE în 2021, iar România continuă să înregistreze cea mai ridicată rată de decese raportată la populație, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat.

Statisticile arată că 19.917 persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere pe teritoriul Uniunii Europene în 2021, cu aproximativ 6% mai multe decât în anul precedent, când au fost înregistrate 18.834 de victime.

Creșterea marchează întreruperea tendinței de scădere constantă a numărului de decese observată în ultimul deceniu și este pusă, în parte, pe seama revenirii traficului după restricțiile impuse în perioada pandemiei de COVID-19.

România, în continuare cea mai afectată țară din Uniunea Europeană

Potrivit datelor Eurostat, România a înregistrat 93 de decese în accidente rutiere la un milion de locuitori, cea mai ridicată rată din Uniunea Europeană. Deși nivelul este mai redus comparativ cu anii anteriori, țara rămâne în fruntea clasamentului european privind mortalitatea rutieră.

Alături de România, Bulgaria și Letonia se numără printre statele membre cu cele mai ridicate rate ale accidentelor mortale raportate la populație. Aceste valori evidențiază diferențele existente între statele membre în ceea ce privește siguranța rutieră, infrastructura și eficiența măsurilor de prevenție.

În schimb, mai multe state din Europa Occidentală continuă să înregistreze rate semnificativ mai scăzute ale mortalității pe șosele, ca rezultat al investițiilor constante în infrastructură, legislație și campanii de educație rutieră.

Creșterea numărului total de victime, influențată de marile state europene

La nivel absolut, Franța, Germania și Italia au contribuit cel mai mult la creșterea numărului total de decese înregistrate în Uniunea Europeană. Aceste state dețin cele mai extinse rețele de drumuri și unul dintre cele mai mari parcuri auto din Europa, ceea ce explică și numărul ridicat al accidentelor raportate.

Accident Barbu Văcărescu

Accident Barbu Văcărescu. Sursă foto: FacebookInfoTraficBucuresti/

Specialiștii subliniază însă că analiza trebuie făcută atât în funcție de numărul total de victime, cât și de rata raportată la populație, indicator care oferă o imagine mai fidelă asupra nivelului de siguranță rutieră din fiecare stat.

Situația este totuși mai bună decât în urmă cu un deceniu

Chiar dacă anul 2021 a adus o creștere față de perioada pandemiei, datele arată o evoluție pozitivă pe termen lung. În 2011, peste 28.000 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere în Uniunea Europeană.

Scăderea înregistrată în ultimii zece ani demonstrează că măsurile adoptate la nivel european au avut efecte, însă ritmul actual nu este suficient pentru atingerea obiectivelor asumate de instituțiile europene.

Uniunea Europeană pregătește noi reguli pentru reducerea accidentelor

În încercarea de a îmbunătăți siguranța rutieră, Uniunea Europeană a prezentat un pachet de reforme privind obținerea permisului de conducere și standardizarea normelor aplicate în statele membre.

Printre măsurile propuse se numără posibilitatea susținerii examenului auto începând cu vârsta de 17 ani, în anumite condiții, precum și introducerea unei perioade de probă de doi ani pentru șoferii aflați la început de drum. Autoritățile europene consideră că aceste modificări ar putea contribui la reducerea numărului de accidente grave provocate de conducătorii auto fără experiență.

Consiliul European pentru Siguranța Transporturilor a atras atenția că reformele trebuie adoptate și implementate rapid dacă Uniunea Europeană dorește să își atingă obiectivul de a reduce la jumătate numărul deceselor provocate de accidente rutiere până în anul 2030.

Reprezentanții organizației au transmis că responsabilitatea revine acum statelor membre și Parlamentului European, care trebuie să transforme propunerile în legislație fără a diminua eficiența măsurilor propuse.

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