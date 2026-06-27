Un microbuz în care se aflau opt cetățeni români a ieșit de pe carosabil și s-a prăbușit aproximativ zece metri într-o râpă, joi seara, în districtul Sankt Veit an der Glan din Austria. Cinci persoane au fost rănite și au fost transportate la spital.

Potrivit informațiilor preliminare, accidentul s-a produs în timp ce microbuzul circula pe un drum din zona St. Kosmas către Brugga. La volan se afla un șofer român în vârstă de 36 de ani.

După o curbă la dreapta, acesta ar fi pierdut controlul direcției din cauze încă necunoscute. Vehiculul a ieșit de pe carosabil și a căzut într-o râpă adâncă de aproximativ zece metri, răsturnându-se și oprindu-se cu roțile în sus.

În urma impactului, cinci dintre pasageri au fost răniți și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Unul dintre cetățenii români a suferit răni grave, însă medicii nu au precizat deocamdată severitatea exactă a acestora. Victima a fost stabilizată la fața locului și transportată cu elicopterul de urgență C11 la Spitalul de Traumatologie din Klagenfurt.

Celelalte patru persoane rănite, toate femei, au fost transportate la Spitalul din Friesach pentru investigații și tratament, potrivit 5min.at.

Șoferul microbuzului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, au precizat autoritățile austriece. Acest lucru exclude consumul de alcool înainte de producerea accidentului.

Poliția continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la ieșirea de pe carosabil și prăbușirea microbuzului în râpă.