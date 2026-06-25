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Bogdan Ivan, fostul ministru al Energiei, implicat într-un accident. Ar fi lovit un autobuz

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Bogdan Ivan, fostul ministru al Energiei, implicat într-un accident. Ar fi lovit un autobuzBogdan Ivan. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Un accident rutier a avut loc în această seară pe strada Gheorghe Șincai din Bistrița, în imediata apropiere a Primăriei. Potrivit surselor citate de bistriteanul.ro, fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, ar fi lovit un autobuz al Liniei Verzi. Video, AICI.

Bogdan Ivan, implicat într-un accident rutier. Ce s-a întâmplat

Accidentul a avut loc pe strada Gheorghe Șincai, în zona Primăriei Bistrița. Potrivit surselor, un autoturism ar fi ieșit din curtea Primăriei și nu ar fi acordat prioritate unui autobuz care circula regulamentar pe traseul Liniei Verzi. Potrivit surselor, vehiculul implicat în accident ar fi fost condus de fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan. Informația nu a fost confirmată oficial până la momentul publicării acestui articol.

Din primele informații, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Nu au fost înregistrate victime.

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