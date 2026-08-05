Mulți oameni observă că se trezesc cu câteva minute înainte ca alarma să sune, chiar și fără să privească ceasul. Cercetările din domeniul somnului arată că acest fenomen nu este o coincidență, ci rezultatul modului în care organismul își reglează ciclurile biologice și răspunsul la stres, potrivit organizației Sleep Foundation.

Explicațiile oferite de specialiști indică faptul că organismul poate învăța ora obișnuită de trezire, iar creierul începe să pregătească trezirea înainte ca alarma să se declanșeze.

Descoperirea este importantă deoarece oferă indicii despre funcționarea ritmului circadian și despre influența programului de somn asupra sănătății.

Potrivit cercetărilor în medicina somnului, organismul este coordonat de ritmul circadian, un „ceas biologic” intern care reglează alternanța dintre somn și stare de veghe. Acest mecanism influențează temperatura corpului, secreția de hormoni și nivelul de alertă.

Dacă o persoană se culcă și se trezește la ore relativ constante, creierul începe să anticipeze momentul trezirii. Cu aproximativ o oră înainte de ora obișnuită, nivelul hormonilor implicați în starea de vigilență, precum cortizolul, începe să crească treptat. Acest proces facilitează trezirea naturală și poate face ca persoana să deschidă ochii înainte ca alarma să sune.

Specialiștii explică faptul că anticiparea alarmei poate fi influențată și de stres sau de responsabilitățile importante din ziua următoare. Atunci când o persoană știe că trebuie să se trezească la o anumită oră, creierul poate rămâne mai sensibil în apropierea acelui moment.

Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Lübeck a arătat că participanții care se așteptau să fie treziți la o anumită oră au prezentat modificări hormonale înainte de momentul trezirii, inclusiv o creștere mai rapidă a nivelului de ACTH și cortizol.

Rezultatele sugerează că simpla anticipare a orei de trezire poate influența procesele biologice implicate în ieșirea din somn.

Fenomenul apare mai ales la persoanele care au un program regulat de somn. Dacă ora de culcare și cea de trezire diferă semnificativ de la o zi la alta, ceasul biologic primește semnale contradictorii, iar trezirea spontană înainte de alarmă este mai puțin probabilă.

Calitatea somnului, consumul de alcool, cafeina consumată seara, schimbările de fus orar sau lipsa somnului pot modifica ritmul circadian și pot reduce capacitatea organismului de a anticipa momentul trezirii.

Medicii specializați în medicina somnului recomandă menținerea unui program cât mai constant de culcare și trezire. În timp, acest obicei poate face ca organismul să se trezească în mod natural, fără senzația bruscă provocată de alarma telefonului.

Totuși, specialiștii subliniază că trezirea frecventă înainte de alarmă nu reprezintă neapărat un semn al unui somn perfect. Dacă este însoțită de oboseală persistentă, insomnie sau somnolență pe parcursul zilei, este recomandată evaluarea de către un medic.