Obiceiul care îți poate afecta somnul fără să îți dai seama

Mulți oameni schimbă lenjeria de pat în mod regulat, însă uită că și salteaua are nevoie de întreținere. În timp, aceasta acumulează praf, transpirație, celule moarte ale pielii și alergeni, iar lipsa unei curățări periodice poate afecta atât igiena dormitorului, cât și calitatea somnului, potrivit recomandărilor publicate de Sleep Foundation și ale experților în curățenie, potrivit Sleep Foundation.

Deși salteaua este protejată de cearșafuri și, în unele cazuri, de o husă specială, acestea nu împiedică complet pătrunderea umezelii, a particulelor de praf sau a acarienilor.

Din acest motiv, specialiștii recomandă ca întreținerea saltelei să facă parte din rutina obișnuită de curățenie a locuinței.

Recomandările diferă ușor în funcție de producător și de condițiile de utilizare, însă majoritatea experților susțin că o curățare completă a saltelei ar trebui realizată cel puțin o dată la șase luni.

În locuințele în care există animale de companie, persoane cu alergii sau copii mici, operațiunea poate fi făcută mai des. Unele ghiduri de întreținere recomandă chiar o curățare la fiecare trei luni pentru a reduce acumularea de praf și alergeni.

În schimb, lenjeria de pat ar trebui spălată, în general, o dată pe săptămână. Astfel se limitează transferul transpirației, al celulelor moarte și al murdăriei către saltea.

Chiar dacă la suprafață pare curată, o saltea poate aduna în timp:

praf și particule fine;

acarieni și alergeni;

celule moarte ale pielii;

transpirație și uleiuri naturale ale corpului;

bacterii și mirosuri neplăcute.

Aceste depuneri pot favoriza apariția simptomelor alergice și pot reduce confortul în timpul somnului, în special în cazul persoanelor sensibile la praf sau acarieni. Curățarea regulată contribuie și la prelungirea duratei de viață a saltelei.

Întreținerea unei saltele nu presupune proceduri complicate. Specialiștii recomandă aspirarea atentă a suprafeței, inclusiv a marginilor, folosind accesoriul pentru tapițerie al aspiratorului. Petele trebuie curățate local, fără a îmbiba materialul cu apă, iar salteaua trebuie lăsată să se usuce complet înainte de a fi acoperită din nou.

De asemenea, este recomandată folosirea unei protecții impermeabile sau a unei huse lavabile, care poate reduce acumularea murdăriei și poate proteja salteaua împotriva petelor accidentale. Aerisirea regulată a dormitorului și rotirea saltelei, dacă modelul permite acest lucru, contribuie la menținerea acesteia într-o stare bună pentru mai mult timp.

Chiar și cu o întreținere atentă, salteaua nu rezistă la nesfârșit. În funcție de tipul și calitatea materialelor, durata medie de utilizare este de aproximativ 7-10 ani. Dacă apar deformări vizibile, zone lăsate, mirosuri persistente sau disconfort în timpul somnului, specialiștii recomandă luarea în calcul a înlocuirii acesteia.

Îngrijirea regulată a saltelei nu înseamnă doar un dormitor mai curat, ci poate contribui și la un somn mai odihnitor, reducând expunerea la alergeni și prelungind durata de utilizare a unuia dintre cele mai importante obiecte din locuință.