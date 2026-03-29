Obiecte din casă care pot deveni periculoase dacă sunt prea vechi

În multe locuințe, unele obiecte sunt folosite ani la rând fără să fie verificate atent. La prima vedere, acestea par încă în stare bună și nu ridică semne de întrebare. În timp însă, uzura, fisurile și depunerile pot transforma obiectele în surse reale de risc.

Tocătoarele din lemn sau plastic sunt printre cele mai folosite obiecte din bucătărie, dar devin problematice când suprafața lor este plină de tăieturi adânci, crăpături ori zone greu de curățat. Departamentul american pentru agricultură arată că tocătoarele excesiv de uzate, cu șanțuri care nu mai pot fi curățate bine, trebuie înlocuite.

Motivul este simplu: în aceste urme pot rămâne resturi și bacterii, mai ales după contactul cu carne crudă, iar simpla spălare nu mai este întotdeauna suficientă.

Prelungitoarele sunt folosite frecvent în apartamente și case, mai ales acolo unde prizele nu sunt suficiente. Problemele apar când rămân ani de zile în funcțiune, deși au izolația crăpată, urme de încălzire, mufe slăbite sau cablul îndoit.

Comisia pentru Siguranța Produselor de Consum din SUA arată că prelungitoarele pot provoca incendii dacă sunt folosite greșit, supraîncărcate ori dacă sunt deteriorate, iar recomandarea este să fie utilizate doar temporar. De asemenea, Asociația Națională pentru Protecția Împotriva Incendiilor subliniază că prelungitoarele nu ar trebui folosite ca soluție permanentă.

Detectoarele de fum nu sunt prezente în toate locuințele din România, dar acolo unde există trebuie și ele verificate, nu doar montate. CPSC recomandă înlocuirea detectoarelor de fum mai vechi de 10 ani, iar autoritățile române insistă tot mai mult asupra folosirii lor în case și apartamente.

IGSU a derulat în 2025 campania „Detector pentru viață”, tocmai pentru a crește siguranța locuințelor, iar mesajul este clar: avertizarea timpurie contează.

Un detector foarte vechi poate funcționa mai slab sau poate da utilizatorului falsa impresie că este protejat, deși senzorul nu mai răspunde la fel ca la început.

Pernele și saltelele vechi pot deveni, în timp, o sursă de probleme în locuință. După ani de utilizare, acestea acumulează praf, acarieni și alte particule care nu mai pot fi îndepărtate complet prin curățare. De asemenea, materialele din interior se degradează, iar structura nu mai oferă susținerea inițială.

O saltea foarte uzată se poate deforma, iar acest lucru poate duce la disconfort sau poziții incorecte în timpul somnului. În plus, în cazul umezelii, pot apărea mirosuri persistente sau mucegai, greu de eliminat fără înlocuirea completă a produsului.