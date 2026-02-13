UE interzice pliculețele de ketchup și sticlele de șampon din hoteluri

Uniunea Europeană face un nou pas major în lupta împotriva poluării cu plastic, printr-un regulament care va elimina, începând cu 2030, o serie de produse de unică folosință din restaurante și hoteluri. Printre acestea se numără pliculețele individuale de ketchup, maioneză, sos de soia sau zahăr, dar și flacoanele miniaturale de șampon și gel de duș oferite în unitățile de cazare.

Noua măsură se înscrie într-o strategie mai amplă de diminuare a cantității de deșeuri din plastic, continuând seria de interdicții deja impuse pentru tacâmuri, farfurii și paie din plastic. Bruxelles-ul vizează în special ambalajele de mici dimensiuni, folosite pentru porții individuale, care generează un volum considerabil de deșeuri greu de reciclat.

Totuși, regulamentul prevede și anumite derogări. Produsele destinate serviciilor de tip take-away sau drive-in nu vor intra sub incidența noilor restricții. De asemenea, porțiile individuale de salate comercializate în supermarketuri vor putea fi menținute. În plus, spitalele și căminele de bătrâni vor beneficia de excepții, în contextul în care ambalajele individuale sunt justificate de cerințe stricte de igienă.

Decizia vine pe fondul îngrijorărilor legate de cantitatea tot mai mare de deșeuri provenite din ambalaje de unică folosință. Deși Directiva SUP adoptată în 2019 a interzis mai multe produse din plastic, aplicarea ei a fost inegală la nivelul statelor membre. În acest context, Parlamentul European a adoptat recent un nou Regulament privind ambalajele, menit să reducă utilizarea excesivă a plasticului în comerț și în sectorul ospitalității.

În anii următori, consumatorii vor observa eliminarea treptată a recipientelor mici de șampon sau gel de duș din hoteluri, precum și a pliculețelor de sosuri și zahăr din restaurante. Măsurile completează alte inițiative ale Comisiei Europene, care în 2023 a introdus restricții privind utilizarea microplasticului în produse cosmetice și în granulele de cauciuc folosite pe terenurile sintetice.

Autoritățile europene susțin că aceste intervenții sunt necesare pentru a limita impactul materialelor plastice asupra mediului și pentru a încuraja alternative sustenabile.

Noile reguli stabilesc că aproape toate ambalajele — cu excepția celor realizate din lemn ușor, plută, textile, cauciuc, ceramică, porțelan sau ceară — vor trebui să fie reciclabile, respectând criterii clare și exigente. În plus, vor fi introduse obiective minime privind conținutul de material reciclat în ambalajele din plastic, precum și ținte minime de reciclare calculate în funcție de greutatea deșeurilor.

Un alt obiectiv ambițios vizează colectarea separată a ambalajelor. Până în 2029, 90% din plasticul de unică folosință și din recipientele metalice pentru băuturi cu o capacitate de până la trei litri va trebui colectat separat, prin sisteme de garanție-returnare sau prin alte mecanisme eficiente care să atingă această țintă.

Pentru ca regulamentul să intre efectiv în vigoare, este necesară aprobarea formală din partea Consiliului UE.

Datele arată amploarea fenomenului: în 2018, piața ambalajelor din Uniunea Europeană a generat afaceri de 355 de miliarde de euro. Totodată, cantitatea de deșeuri de ambalaje a crescut constant, de la 66 de milioane de tone în 2009 la 84 de milioane de tone în 2021. În același an, fiecare european a produs, în medie, 188,7 kilograme de deșeuri de ambalaje, iar estimările indică o posibilă creștere la 209 kilograme pe persoană până în 2030, în lipsa unor măsuri suplimentare.