Von der Leyen acuză liderii UE: Nu mai dați vina doar pe Bruxelles

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat miercuri un mesaj ferm către capitalele UE, avertizând că liderii trebuie să își asume responsabilitatea pentru dificultățile economice și pentru blocajele pieței unice, în loc să transforme Bruxelles-ul într-un „țap ispășitor”, potrivit Politico.

Declarațiile au fost făcute înaintea reuniunii decisive a Consiliului European, care se desfășoară la Castelul Alden Biesen din Belgia.

Von der Leyen a declarat că birocrația nu este singurul obstacol pentru întreprinderi și pentru competitivitatea economică a Uniunii.

Președinta Comisiei Europene a evidențiat exemple concrete: diferențele de reguli privind transportul rutier de marfă între state membre, lipsa unei piețe de capital funcționale la nivel european, dificultăți în recunoașterea calificărilor profesionale și norme de etichetare care împiedică tranzacțiile transfrontaliere.

„Un camion poate transporta 44 de tone pe drumurile belgiene, dar doar 40 de tone în Franța”, a explicat von der Leyen, precizând că propunerile de armonizare stagnează de aproape doi ani.

Președinta Comisiei a amintit că a propus zece pachete legislative „omnibus” menite să reducă birocrația și să economisească circa 15 miliarde de euro anual, dar a subliniat că succesul acestora depinde de respectarea angajamentelor de către statele membre.

Într-un alt discurs, la un summit industrial din Anvers, von der Leyen a atras atenția asupra disparităților dintre reglementările naționale, dând exemplul transportului deșeurilor, care ar trebui să fie simplu și rapid, dar este complicat de reguli locale diferite.

În paralel, marile capitale europene continuă să critice Bruxelles-ul pentru blocajul economic. Germania și Italia au redactat un document comun prin care cer Comisiei Europene să limiteze adoptarea de noi reglementări.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că „blocajele” economice provin parțial din inițiativele Comisiei și ale Parlamentului European, recunoscând totodată eforturile Ursulei von der Leyen de reducere a birocrației.

Experții atrag atenția că disputa între Bruxelles și capitalele naționale subminează piața unică. Georg Zachmann, de la think tank-ul Bruegel, avertizează că preferința liderilor naționali pentru soluții proprii riscă să creeze o „luptă pentru putere” și să întârzie reformele reale.

Comisarul european pentru industrie, Stephane Sejourne, a reiterat că succesul pieței unice depinde de eliminarea activă a obstacolelor create la nivel național și a insistat că „acum este rândul statelor membre să acționeze concret”.