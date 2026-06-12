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Spectacol total la Cupa Mondială 2026. Calendarul complet al partidelor de vineri și sâmbătă

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Spectacol total la Cupa Mondială 2026. Calendarul complet al partidelor de vineri și sâmbătăSursa foto foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Campionatul Mondial de fotbal din 2026, găzduit în premieră de trei țări, Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, propune microbiștilor un regal fotbalistic total. Extinderea formatului la un număr record de 48 de echipe aduce pe ecrane mai multe meciuri, mai multă intensitate și spectacol garantat. Pentru suporterii din România, fusul orar transformă nopțile de vară în maratoane de fotbal de cea mai înaltă calitate. Iată ce ne rezervă programul meciurilor programate vineri, 12 iunie, și sâmbătă, 13 iunie.

Spectacol total la Cupa Mondială 2026. Calendarul complet al partidelor de vineri și sâmbătă

Seara de vineri aduce un moment extrem de important pentru una dintre țările organizatoare. Începând cu ora 22:00, ora României, reprezentativa din Canada debutează oficial la acest turneu final. Canadienii vor înfrunta selecționata din Bosnia și Herțegovina, într-o partidă care contează pentru Grupa B.

Confruntarea se va desfășura pe Toronto Stadium și promite o atmosferă incendiară. Gazdele mizează pe entuziasmul publicului propriu și pe vedetele din lot pentru a obține primele trei puncte. De cealaltă parte, europenii sunt cunoscuți pentru organizarea tactică și spiritul de luptă, fiind capabili să pună probleme oricărui adversar.

Minge de fotbal

Minge de fotbal. Sursa foto: Pixabay

Programul meciurilor de sâmbătă de la Cupa Mondială

Maratonul fotbalistic continuă fără pauză în prima parte a zilei de sâmbătă, 13 iunie. Din cauza diferenței mari de fus orar, prima confruntare a zilei se va juca de fapt în zorii nopții, la ora 04:00 dimineata, ora României. În Grupa D, Statele Unite ale Americii primesc replica celor din Paraguay. Duelul are loc pe Los Angeles Stadium și reprezintă un test extrem de dificil pentru selecționata americană în fața unei echipe sud-americane mereu imprevizibile.

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Qatar și Elveția, la San Francisco

Spectacolul revine la o oră mult mai accesibilă pentru telespectatorii români sâmbătă seara, de la ora 22:00. În acel moment, atenția se mută din nou spre Grupa B, unde se vor înfrunta Qatar și Elveția. Meciul este programat pe stadionul din San Francisco Bay Area. Elvețienii pornesc cu prima șansă datorită experienței la nivel internațional, dar qatarienii vor încerca cu siguranță să producă o surpriză majoră.

Toate aceste partide din faza grupelor sunt vitale pentru economia calificării în fazele eliminatorii. Cu un număr atât de mare de echipe la start, fiecare punct contează, iar spectacolul este garantat la fiecare fază. Pregătiți-vă pentru un weekend plin de adrenalină și fotbal de cel mai înalt nivel.

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