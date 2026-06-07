Sport

Continuă schimbările la Dinamo. Un jucător apreciat de suporteri pleacă după două sezoane în Ștefan cel Mare

Comentează știrea
Continuă schimbările la Dinamo. Un jucător apreciat de suporteri pleacă după două sezoane în Ștefan cel MareDinamo. Sursă foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Kennedy Boateng se desparte de Dinamo București după două sezoane petrecute în Ștefan cel Mare, potrivit anunțului făcut de reprezentanții clubului. Odată cu expirarea înțelegerii dintre cele două părți, jucătorul a decis să își continue cariera în altă parte, după ce s-a numărat printre oamenii de bază ai formației.

Kennedy Boateng și Dinamo, la final de drum după 74 de meciuri

Ajuns la Dinamo în vara anului 2024, Boateng și-a câștigat rapid locul în primul unsprezece și a devenit o prezență constantă în defensiva „câinilor roșii”.

În cele două sezoane petrecute la club, acesta a adunat 74 de apariții oficiale, reușind să înscrie opt goluri și să contribuie cu două pase decisive.

Despărțirea de fundaș vine într-un moment de schimbări importante la nivelul echipei. Cu doar o zi înainte, Dinamo a confirmat numirea portughezului Nuno Campos în funcția de antrenor principal, după încheierea colaborării cu Željko Kopić.

Cele mai vizitate străzi din lume. Atrag milioane de turiști și ascund povești fascinante
Cele mai vizitate străzi din lume. Atrag milioane de turiști și ascund povești fascinante
Costurile ascunse ale bătrâneții. Provocarea cu care se confruntă milioane de femei după pensionare
Costurile ascunse ale bătrâneții. Provocarea cu care se confruntă milioane de femei după pensionare
Kennedy Boateng

Kennedy Boateng. Sursa foto: Facebook

O perioadă importantă pentru club

Noul tehnician vine după o experiență în campionatul Ungariei, unde a reușit să obțină cea mai bună clasare a echipei sale de la promovarea în prima ligă, ocupând locul cinci la finalul sezonului. Totodată, formația pregătită de acesta a ajuns până în finala Cupei Ungariei.

Nuno Campos este cunoscut în fotbalul european mai ales pentru colaborarea îndelungată cu antrenorul portughez Paulo Fonseca. Între 2009 și 2021, el a făcut parte din staffurile tehnice conduse de Fonseca la cluburi importante precum Porto, Braga, Șahtior Donețk și AS Roma.

În această perioadă, a contribuit la câștigarea mai multor trofee, printre care Cupa și Supercupa Portugaliei, titlul de campioană a Ucrainei și Cupa Ucrainei.

Conducerea speră că experiența acumulată de noul antrenor la nivel internațional va ajuta echipa să își consolideze poziția în Superligă și să construiască un proiect competitiv pentru următorii ani.

Borcea, critici legate de situația în care se află Dinamo

În paralel, clubul se confruntă și cu presiuni venite din partea unor figuri importante din istoria sa. Fostul acționar Cristi Borcea a cerut recent implicarea unor persoane cu legături puternice cu Dinamo în structurile de conducere și a atras atenția că nemulțumirile suporterilor ar putea genera proteste.

Acesta a criticat și nivelul investițiilor realizate până acum, considerând că echipa are nevoie de transferuri importante pentru a putea lupta la un nivel superior.

Stiri calde

23:56 - Cele mai vizitate străzi din lume. Atrag milioane de turiști și ascund povești fascinante

23:45 - Trenurile de șantier circulă deja pe linia Oradea-Cluj, recent modernizată prin PNRR

23:33 - Când filozofia lui Constantin Noica se lasă cu scântei. Lansarea cărții Tatianei Niculescu, un „meci” de box cultural...

23:24 - Eva, fiica Elenei Udrea, dă lecții de antreprenoriat la aproape 8 ani. Ce „afacere” are

23:15 - Laserul lui Coandă, legenda favorită a Războiului Rece

23:05 - Comedia verii apare pe Netflix în iulie. Surpriză pentru fanii platformei de streaming

HAI România!

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Nicușor are sTOMAC tare!

Nicușor are sTOMAC tare!

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Proiecte speciale