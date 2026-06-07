Kennedy Boateng și Dinamo, la final de drum după 74 de meciuri

Kennedy Boateng se desparte de Dinamo București după două sezoane petrecute în Ștefan cel Mare, potrivit anunțului făcut de reprezentanții clubului. Odată cu expirarea înțelegerii dintre cele două părți, jucătorul a decis să își continue cariera în altă parte, după ce s-a numărat printre oamenii de bază ai formației.

Ajuns la Dinamo în vara anului 2024, Boateng și-a câștigat rapid locul în primul unsprezece și a devenit o prezență constantă în defensiva „câinilor roșii”.

În cele două sezoane petrecute la club, acesta a adunat 74 de apariții oficiale, reușind să înscrie opt goluri și să contribuie cu două pase decisive.

Despărțirea de fundaș vine într-un moment de schimbări importante la nivelul echipei. Cu doar o zi înainte, Dinamo a confirmat numirea portughezului Nuno Campos în funcția de antrenor principal, după încheierea colaborării cu Željko Kopić.

Noul tehnician vine după o experiență în campionatul Ungariei, unde a reușit să obțină cea mai bună clasare a echipei sale de la promovarea în prima ligă, ocupând locul cinci la finalul sezonului. Totodată, formația pregătită de acesta a ajuns până în finala Cupei Ungariei.

Nuno Campos este cunoscut în fotbalul european mai ales pentru colaborarea îndelungată cu antrenorul portughez Paulo Fonseca. Între 2009 și 2021, el a făcut parte din staffurile tehnice conduse de Fonseca la cluburi importante precum Porto, Braga, Șahtior Donețk și AS Roma.

În această perioadă, a contribuit la câștigarea mai multor trofee, printre care Cupa și Supercupa Portugaliei, titlul de campioană a Ucrainei și Cupa Ucrainei.

Conducerea speră că experiența acumulată de noul antrenor la nivel internațional va ajuta echipa să își consolideze poziția în Superligă și să construiască un proiect competitiv pentru următorii ani.

În paralel, clubul se confruntă și cu presiuni venite din partea unor figuri importante din istoria sa. Fostul acționar Cristi Borcea a cerut recent implicarea unor persoane cu legături puternice cu Dinamo în structurile de conducere și a atras atenția că nemulțumirile suporterilor ar putea genera proteste.

Acesta a criticat și nivelul investițiilor realizate până acum, considerând că echipa are nevoie de transferuri importante pentru a putea lupta la un nivel superior.