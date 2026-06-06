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Dinamo începe o nouă eră: Nuno Campos preia banca tehnică a „câinilor roșii”

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Dinamo începe o nouă eră: Nuno Campos preia banca tehnică a „câinilor roșii”Nuno Campos. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Nuno Canpos este noul antrenor principal al lui Dinamo, după ce tehnicianul portughez a ajuns la un acord cu formaţia bucureşteană şi a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane, până la 30 iunie 2028. În vârstă de 50 de ani, Campos vine la Dinamo după o experienţă în campionatul Ungariei, unde a pregătit-o pe Zalaegerszeg, potrivit anunțului făcut de reprezentanții clubului.

Dinamo și-a prezentat noul antrenor. Nuno Campos vine cu obiective ambițioase în Ștefan cel Mare

Sub conducerea sa, formaţia maghiară a încheiat sezonul pe locul 5, cea mai bună clasare obţinută după revenirea în prima ligă, în 2019.

De asemenea, echipa a ajuns până în finala Cupei Ungariei. Noul antrenor al „câinilor roşii” este cunoscut mai ales pentru perioada petrecută în stafful tehnicianului portughez Paulo Fonseca.

Dinamo

Dinamo. Sursă foto: Facebook

Clubul aduce un antrenor cu experiență pe plan european

Între 2009 şi 2021, Nuno Campos a făcut parte din echipele tehnice coordonate de Fonseca la cluburi importante din Europa, printre care Porto, Braga, Şahtior Doneţk şi AS Roma.

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În această perioadă, portughezul a contribuit la obţinerea mai multor performanţe importante, printre care câştigarea Cupei şi Supercupei Portugaliei, precum şi a titlului de campioană a Ucrainei şi a Cupei Ucrainei.

Dinamo mizează pe experiența lui Nuno Campos. Portughezul a semnat până în 2028

Prin aducerea lui Nuno Campos, conducerea lui Dinamo mizează pe experienţa acumulată de acesta atât la nivel internaţional, cât şi în campionate competitive din Europa. Clubul speră ca noul proiect tehnic să contribuie la consolidarea echipei şi la atingerea obiectivelor propuse pentru următoarele sezoane.

Recent, fostul acţionar al clubului, Cristi Borcea, a transmis conducerii lui Dinamo că ar trebui să aducă în structurile echipei oameni cu vechi legături cu gruparea din Ştefan cel Mare. În caz contrar, acesta a avertizat că suporterii ar putea declanşa proteste. Totodată, omul de afaceri a criticat nivelul investiţiilor realizate până în prezent, susţinând că formaţia are nevoie de transferuri importante pentru a deveni mai competitivă.

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