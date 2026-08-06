Un bărbat în vârstă de 55 de ani a fost arestat în Grecia după ce a recunoscut că a ascuns timp de aproximativ doi ani și jumătate trupul neînsuflețit al tatălui său într-un congelator pentru a continua să încaseze pensia acestuia, potrivit Le Figaro.

Cazul a fost descoperit în localitatea Mystras, în apropiere de Sparta, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru fraudă și alte posibile infracțiuni.

Potrivit Poliției elene și agenției de presă ANA, bărbatul a declarat că tatăl său, în vârstă de 90 de ani, a murit din cauze naturale. În loc să anunțe decesul autorităților, acesta a decis să ascundă cadavrul într-un congelator pentru a continua să primească pensia bătrânului.

Ancheta a început după ce autoritățile au încercat să stabilească situația bărbatului în vârstă de 90 de ani. Inițial, fiul acestuia le-a spus polițiștilor că tatăl său s-a mutat la Atena, încercând astfel să explice lipsa oricărui contact cu acesta.

Suspiciunile anchetatorilor au determinat efectuarea unei percheziții într-un hotel închis, folosit ca locuință de suspect. În subsolul clădirii, polițiștii au descoperit congelatorul în care se afla trupul neînsuflețit al bătrânului.

Man Hid Father's Dead Body in Freezer to Collect His Pension Greek police arrested a 55-year-old man after allegedly concealing his father's body in a freezer for 2½ years while continuing to collect the elderly man's pension.https://t.co/BKLQs9bl2U pic.twitter.com/Yt40PCRjlJ — Greek City Times (@greekcitytimes) August 4, 2026

Conform comunicatului transmis de Poliția elenă, bărbatul a recunoscut ulterior faptele și a explicat că a păstrat corpul tatălui său în congelator exclusiv pentru a continua să beneficieze de plata pensiei.

După descoperirea cazului, autoritățile încearcă să stabilească valoarea totală a sumelor încasate în mod ilegal în cei aproximativ doi ani și jumătate de la decesul pensionarului.

De asemenea, anchetatorii verifică toate împrejurările în care s-au petrecut faptele și dacă există și alte persoane care au avut cunoștință despre situație sau au contribuit la ascunderea decesului.

Potrivit agenției ANA, suspectul urma să fie prezentat în fața instanței în cursul zilei de miercuri, unde procurorii vor decide măsurile judiciare care se impun.

Cazurile în care decesele sunt ascunse pentru încasarea în continuare a pensiilor sunt investigate periodic în mai multe state europene, deoarece pot produce prejudicii importante bugetelor publice.

În astfel de situații, autoritățile verifică atât legalitatea plăților efectuate după deces, cât și eventualele infracțiuni legate de ascunderea cadavrului sau fals în declarații.

În acest caz, ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele și valoarea exactă a prejudiciului, în timp ce autoritățile elene urmează să decidă acuzațiile oficiale formulate împotriva bărbatului.