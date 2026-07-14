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Pacient cu arsuri, transportat de urgență în Belgia cu o aeronavă militară Spartan. Anunțul DSU

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Pacient cu arsuri, transportat de urgență în Belgia cu o aeronavă militară Spartan. Anunțul DSUAvion militar Spartan. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Un pacient cu arsuri este transportat, marți, în Belgia cu un avion militar al Forțelor Aeriene Române, pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate. Misiunea este desfășurată la solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), prin mecanismele europene de cooperare.

Un pacient cu arsuri grave, transportat în Belgia cu un avion C-27J Spartan. Aeronava a decolat de la Otopeni

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), aeronava C-27J Spartan a decolat în jurul orei 08:15 de la Baza 90 Transport Aerian Otopeni.

Zborul urmează ruta Otopeni – Suceava – Liege – Otopeni, iar aeronava a fost configurată special pentru executarea unei misiuni de evacuare medicală, astfel încât pacientul să beneficieze de condiții optime pe durata transportului.

Avion militar Spartan

Avion militar Spartan. Sursa foto: Facebook

Transfer către un spital din Belgia

Pacientul urmează să fie internat într-o unitate medicală din Belgia, unde va beneficia de tratament de specialitate pentru arsurile suferite.

Pe întreaga durată a zborului, asistența medicală este asigurată de o echipă mixtă formată din specialiști ai Departamentului pentru Situații de Urgență și personal medical al Ministerului Apărării Naționale.

Misiune realizată prin cooperare europeană

Reprezentanții MApN au anunțat că intervenția are loc la solicitarea DSU și este organizată prin mecanismele europene de cooperare, care permit transferul rapid al pacienților către spitale din alte state atunci când este nevoie de tratamente ce nu pot fi asigurate în timp util în țară.

Astfel de misiuni sunt efectuate cu aeronave militare echipate pentru transport medical, în colaborare cu echipe specializate, pentru a oferi pacienților acces cât mai rapid la îngrijirea necesară, potrivit sursei.

În urmă cu două zile, doi pacienți români cu arsuri severe au fost transferați către spitale specializate din Belgia și Germania, pentru a beneficia de tratamente de înaltă complexitate.

Misiunea a fost efectuată tot cu o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru transport medical. Avionul a decolat vineri, în jurul orei 13:30, de la Baza 90 Transport Aerian Otopeni și a urmat ruta Otopeni – Bruxelles (Charleroi/Liège) – Frankfurt – Otopeni.

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