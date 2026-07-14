Trend viral periculos pe TikTok. Copiii pot suferi răni grave

O nouă provocare virală periculoasă circulă pe TikTok, iar un adolescent din Alabama și familia sa avertizează cu privire la pericolele acestuia, după ce a suferit arsuri de gradul trei când o jucărie senzorială încălzită la microunde a explodat, potrivit Fox News.

Eli Blackmon, acum în vârstă de 13 ani, avea 11 ani când a văzut videoclipuri pe TikTok care arătau oameni punând jucării NeeDoh în cuptorul cu microunde pentru a le înmuia.

NeeDoh, o jucărie senzorială similară cu o minge anti-stres, este descrisă pe site-ul companiei ca fiind „un bulgăre macabru, super moale și super elastic, umplut cu aluat”.

„Am crezut că este inofensiv pentru că un adult l-a încercat și nu s-a întâmplat nimic”, a declarat el pentru Fox News.

„Când l-am scos, sora mea mai mare l-a ținut câteva minute, apoi m-am jucat cu el. De îndată ce l-am strâns, a explodat și gelul fierbinte a explodat pe gâtul, pieptul și mâinile mele”, a mai povestit băiatul.

Gelul fierbinte a provocat arsuri de gradul trei la nivelul gâtului și pieptului băiatului.

„La început, mă simțeam neliniștită pentru că nu eram sigură ce se întâmplă, deoarece el doar țipa și nu comunica”, a declarat mama adolescentului, Fallon Blackmon, pentru Fox News.

„Soțul meu este pompier, iar eu lucrez în preluarea apelurilor de urgență, așa că știam puțin cât de gravă era situația. Evident, asta nu m-a împiedicat să intru în panică”, a mai relatat femeia

Nu era conștientă de această tendință înainte de accidentarea copilului ei, a spus ea.

„Dacă aș fi fost conștientă, am fi avut o discuție despre a nu o face”, a adăugat mama băiatului.

Eli Blackmon își amintește că a simțit dureri extreme după accidentare.

„Am crezut că o să mor. Le tot spuneam părinților mei: «Nu vreau să mor, îmi pare rău» și le spuneam că îi iubesc”, a mai povestit copilul.

Blackmon a fost transportat cu ambulanța la departamentul de urgență al spitalului local de copii și ulterior a fost trimis la unitatea de arsuri pentru îngrijirea rănilor și debridare.

„Având în vedere cât de gravă a fost arsura, de obicei ar recomanda grefe de piele, dar nu ar lua-o în considerare pentru el din cauza riscurilor pentru căile respiratorii”, a spus mama sa.

Blackmon a avut vizite săptămânale la unitatea de arsuri timp de patru luni, timp în care medicii au îndepărtat pielea moartă și au efectuat îngrijirea rănilor.

„Aceasta a fost făcută fără analgezice, așa că toate programările ulterioare au fost foarte dureroase”, a spus Fallon Blackmon.

„Odată ce rana a început să se vindece și cicatricile au început să apară, a trebuit să-i facă arsuri chimice pentru că îi dezvolta țesut de granulație.”

Adolescentul a dezvoltat și o erupție cutanată din cauza bandajelor, care s-a transformat rapid într-o infecție cu stafilococ.

„O altă problemă a fost că arsura îi scotea fluide din corp, iar acest lucru a cauzat probleme gastrointestinale severe timp de luni de zile”, a spus mama sa.

Blackmon, care este un practicant de jiu-jitsu, a pierdut luni de antrenament și competiții din cauza accidentării. Familia s-a confruntat, de asemenea, cu mii de dolari din facturi de spital, facturi medicale și consumabile pentru îngrijirea rănilor pe parcursul perioadei de îngrijire de patru luni.

Acum, adolescentul și mama sa își propun să ajute la prevenirea altor familii care trec prin aceeași încercare.

„Dacă cumpărați astfel de jucării, vă rog să menționați această tendință și să nu o faceți”, i-a îndemnat ea pe părinți. „Chiar dacă nu au rețele sociale, copiii de la școală aud asta de la alți copii.”

Astăzi, Blackmon își îngrijește cicatricea în fiecare zi, astfel încât să nu cauzeze probleme cu mobilitatea gâtului.

„Trebuie să fac stretching, să o hidratez și să o masez zilnic”, a spus el.

„Nu mi-a schimbat cu adevărat încrederea, pentru că toți prietenii și familia mea mă susțin foarte mult și îmi spun că cicatricea mea e grozavă.”

Pentru alți copii care s-ar putea gândi să participe la această tendință de socializare, sfatul lui Blackmon este simplu: „Nu o faceți! E o prostie! Provoacă atât de multă durere și alte probleme.”

„De fapt, pur și simplu nu faceți nicio tendință pe TikTok, chiar dacă credeți că este inofensivă”, a adăugat el. „Vorbiți cu părinții voștri.”

Mama lui Blackmon a fost de acord, menționând că distribuirea poveștii și primirea de critici negative din partea adulților online ar merita să împiedice un alt copil să fie „marcat pe viață” și să experimenteze ceva atât de traumatizant.

Un purtător de cuvânt al TikTok USDS Joint Venture a declarat anterior pentru că orice conținut care „promovează un comportament periculos” și poate duce la vătămări grave este considerat o încălcare a Regulilor Comunității platformei. Compania susține că elimină imediat aceste videoclipuri atunci când sunt găsite.

Fox News precizează că a contactat producătorul NeeDoh solicitând comentarii, dar nu a primit răspuns.