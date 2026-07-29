Back to school: de ce se îmbolnăvesc copiii mai des când începe școala și ce poți face pentru a reduce riscul

Chiar dacă mai sunt câteva săptămâni până începe școala, pregătirea pentru noul program nu înseamnă doar cumpărături și organizarea ghiozdanului. Revenirea în colectivitate coincide, în fiecare an, cu o creștere a numărului de viroze respiratorii în rândul celor mici, iar câteva obiceiuri introduse din timp pot influența pozitiv sănătatea copilului tău. Somnul, alimentația, igiena și adaptarea treptată la rutina de școală sunt printre cei mai importanți factori care influențează modul în care organismul face față sezonului rece.

Unul dintre avantajele reale ale acestei perioade de vară este că oferă suficient timp pentru pregătire graduală. Dacă intenționezi, de exemplu, să introduci în rutina celui mic un supliment precum vitamina C copii, perioada care precede debutul școlii este un moment mult mai potrivit pentru a discuta acest lucru cu medicul pediatru. De asemenea, un supliment cu vitamina D3 copii poate susține funcționarea normală a sistemului imunitar, pregătind organismul celui mic pentru lupta cu virozele de toamnă. Descoperă în continuare câteva măsuri simple, dar eficiente, care pot reduce riscul de viroze respiratorii și îl pot ajuta pe copilul tău să înceapă noul an școlar cu mai multă energie și încredere.

Explicația principală ține de expunere. Vara, cei mici petrec mai mult timp în aer liber, în grupuri mai mici, cu contact redus față de zeci de alți copii. Odată cu începerea școlii, acest tipar se schimbă radical: clase de 20-30 de elevi, spații închise, contact fizic frecvent (obiecte comune, mese, jucării, în cazul celor mai mici) și un aflux de virusuri respiratorii pe care sistemul imunitar al copilului nu le-a mai întâlnit de multe luni.

La această expunere crescută se adaugă un al doilea factor, la fel de important: schimbarea de sezon. Luna septembrie coincide, de regulă, cu scăderea temperaturilor și cu reducerea orelor de lumină naturală, iar acest lucru afectează atât rezistența generală a organismului, cât și supraviețuirea și transmiterea virusurilor respiratorii, care circulă mai eficient în aer mai rece și mai uscat.

Nu în ultimul rând, tranziția de la programul liber al vacanței la rutina strictă a școlii este, ea însăși, un factor de stres pentru organismul copilului, iar acesta este un aspect adesea subestimat, dar cu impact real asupra funcționării sistemului imunitar, așa cum arătăm în rândurile de mai jos.

Nu toți copiii se îmbolnăvesc la fel de des sau la fel de intens în această perioadă, iar diferența ține, în mare parte, de câțiva factori pe care părinții îi pot influența direct:

Somnul - revenirea la programul de școală înseamnă, pentru mulți copii, o reducere bruscă a numărului de ore de somn față de vacanță. Somnul insuficient afectează direct capacitatea organismului de a produce și regla celulele implicate în răspunsul imunitar, motiv pentru care copiii care dorm mai puțin se îmbolnăvesc, statistic, mai frecvent.

- revenirea la programul de școală înseamnă, pentru mulți copii, o reducere bruscă a numărului de ore de somn față de vacanță. Somnul insuficient afectează direct capacitatea organismului de a produce și regla celulele implicate în răspunsul imunitar, motiv pentru care copiii care dorm mai puțin se îmbolnăvesc, statistic, mai frecvent. Alimentația - programul aglomerat de dimineață duce adesea la mese sărite sau la gustări sărace nutritiv. Un aport insuficient de vitamine, minerale, grăsimi și proteine de calitate reduce resursele pe care organismul le are la dispoziție pentru a lupta cu virusurile și bacteriile.

- programul aglomerat de dimineață duce adesea la mese sărite sau la gustări sărace nutritiv. Un aport insuficient de vitamine, minerale, grăsimi și proteine de calitate reduce resursele pe care organismul le are la dispoziție pentru a lupta cu virusurile și bacteriile. Stresul - adaptarea la un nou an școlar, o nouă învățătoare, colegi noi sau pur și simplu revenirea la un ritm mai solicitant generează stres. Iar stresul cronic este asociat cu o funcție imunitară redusă, atât la copii, cât și la adulți.

- adaptarea la un nou an școlar, o nouă învățătoare, colegi noi sau pur și simplu revenirea la un ritm mai solicitant generează stres. Iar stresul cronic este asociat cu o funcție imunitară redusă, atât la copii, cât și la adulți. Igiena - spălatul pe mâini rămâne, în continuare, una dintre cele mai eficiente măsuri de reducere a transmiterii virusurilor respiratorii și digestive în colectivitate, mai ales la copiii mici, care își duc frecvent mâinile la față.

Dintre toate măsurile posibile, câteva au un fundament solid și merită prioritizate:

Un program de somn constant, adaptat vârstei copilului, introdus cu 1-2 săptămâni înainte de începerea școlii, nu chiar în prima zi.

Mese regulate, cu mic-dejun inclus - un aspect frecvent neglijat în graba de dimineață, dar esențial pentru energie și pentru aportul de nutrienți din prima parte a zilei.

Spălatul frecvent al mâinilor, mai ales înainte de masă și după recreație - o măsură simplă, dar cu impact demonstrat asupra reducerii răspândirii infecțiilor.

Aerisirea claselor și a camerelor de acasă, pentru a reduce concentrația de agenți patogeni din aerul din spațiile închise.

Activitate fizică regulată, chiar și moderată, zilnic - susține atât starea generală de sănătate, cât și calitatea somnului.

Aceste măsuri nu elimină riscul de îmbolnăvire - este nerealist să ne așteptăm ca un copil aflat în colectivitate să nu se confrunte, deloc, cu viroze sezoniere -, dar reduc frecvența și severitatea episoadelor, printr-un efect cumulat asupra rezervelor organismului.

Pe lângă rutina zilnică, mulți părinți se întreabă dacă administrarea de suplimente cu vitamine poate ajuta în această perioadă. Răspunsul este nuanțat: suplimentele nu înlocuiesc somnul, alimentația echilibrată sau igiena, dar pot fi utile atunci atunci când aportul de nutrienți esențiali din dietă nu este suficient sau când există un deficit identificat în urma unor analize medicale recomandate de medicul pediatru.

Vitamina C este una dintre cel mai frecvent menționate în acest context, datorită rolului documentat pe care îl are în funcționarea normală a sistemului imunitar. Spre deosebire de alți nutrienți esențiali, vitamina C nu se sintetizează în organism și trebuie asigurată integral din alimentație sau suplimente alimentare, motiv pentru care un aport constant, nu doar ocazional, este relevant mai ales în perioadele cu expunere crescută la viroze, așa cum este începutul de an școlar.

Vitamina D3 are, la rândul ei, un rol relevant în această perioadă, dar dintr-un motiv diferit: odată cu scăderea numărului de ore de lumină naturală din lunile de toamnă, sinteza cutanată de vitamina D scade semnificativ. În plus, copiii petrec tot mai mult timp în interior, la școală și la teme. Vitamina D contribuie la funcționarea optimă a sistemului imunitar, iar deficitul ei este relativ frecvent în lunile de toamnă și iarnă, la latitudinea României.

Este important de subliniat că decizia de a administra suplimente alimentare, precum și cea legată de doza corectă ar trebui discutate întotdeauna cu medicul pediatru. Dozele depind de vârsta copilului, de alimentația sa și de eventualele afecțiuni preexistente. Suplimentarea făcută la întâmplare, fără o evaluare reală a nevoilor copilului, nu aduce beneficii suplimentare și poate, în anumite cazuri, să nu fie recomandată.

Creșterea numărului de îmbolnăviri la începutul școlii este un fenomen normal, explicat prin expunerea crescută la agenți infecțioși în colectivitate, schimbarea de sezon și tranziția către un ritm de viață mai solicitant. Deși riscul nu poate fi eliminat complet, părinții au la dispoziție măsuri concrete cu impact real: somn suficient, alimentație echilibrată, igienă riguroasă și aerisire frecventă a spațiilor. Administrarea de suplimente - dacă este cazul - poate completa aceste măsuri, dar nu le poate înlocui, iar decizia de a o introduce în rutina copilului merită discutată în prealabil cu un specialist.

Sursa foto: Magnific.com