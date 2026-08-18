Donald Trump a publicat pe Truth Social, o hartă a Strâmtorii Ormuz pe care a descris-o drept „nou teritoriu american”, reluând o idee pe care o evocase deja în ultimele zile. Mesajul apare într-un moment în care relațiile dintre Statele Unite și Iran rămân tensionate, iar redeschiderea completă a strâmtorii este în continuare blocată de condițiile impuse de cele două părți.

Președintele american a vorbit pentru prima dată despre Strâmtoarea Ormuz ca despre un „teritoriu american” săptămâna trecută, în timpul unui miting, într-un context care sugera că afirmația avea un ton de glumă.

Donald Trump a revenit însă asupra subiectului luni, în timpul unei discuții cu jurnaliștii în Biroul Oval, și a spus că ar fi o „idee foarte bună”.

Marți, liderul american a publicat pe Truth Social o hartă a zonei, pe care Strâmtoarea Ormuz apare prezentată drept „nou teritoriu american”.

Donald Trump a mai lansat în trecut idei privind preluarea sau anexarea unor teritorii aflate în afara Statelor Unite.

După revenirea la putere, acesta a vorbit despre posibilitatea ca Canada să devină cel de-al „51-lea” stat american, a amenințat că SUA ar putea prelua Groenlanda și a evocat inclusiv controlul asupra Fâșiei Gaza.

Până acum, niciuna dintre aceste sugestii nu a fost transpusă în practică.

Noua postare privind Strâmtoarea Ormuz vine în condițiile în care perspectivele unei soluții pașnice între Statele Unite și Iran sunt tot mai reduse.

În urmă cu aproximativ 60 de zile, Washingtonul și Teheranul au semnat un memorandum de înțelegere care trebuia să contribuie la găsirea unei soluții de durată.

Documentul nu a dus însă la rezolvarea conflictului, iar cele două părți continuă să impună condiții diferite pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Ruta maritimă are o importanță majoră pentru comerțul mondial cu petrol, iar blocajul continuă să fie unul dintre punctele centrale ale disputei dintre SUA și Iran.