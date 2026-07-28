Discuțiile din Biroul Oval au vizat producerea sub licență a interceptoarelor pentru sistemele Patriot, sprijinul acordat Ucrainei și relansarea negocierilor diplomatice, a anunțat Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean a descris întrevederea din Biroul Oval drept una bună și a anunțat că echipele celor două administrații vor stabili detaliile următoarelor contacte.

Liderul de la Kiev a mulțumit administrației americane pentru sprijinul acordat Ucrainei și pentru cooperarea dintre cele două state.

Zelenski i-a transmis lui Donald Trump și condoleanțe după moartea senatorului Lindsey Graham, pe care l-a descris drept un susținător apropiat al Ucrainei.

„O întâlnire bună cu președintele Trump în Biroul Oval. Mulțumim pentru tot ce facem împreună pentru a proteja viața ucrainenilor și pentru a obține pacea. În primul rând, îmi exprim condoleanțele președintelui Trump pentru moartea lui Lindsey Graham. A fost un adevărat prieten al Ucrainei”, a spus Zelenski.

Întâlnirea de la Casa Albă a avut loc în aceeași zi în care au fost programate ceremoniile de comemorare a senatorului american.

Una dintre principalele teme ale discuției a fost posibilitatea ca Ucraina să obțină licențe pentru producerea interceptoarelor folosite de sistemele de apărare antiaeriană Patriot. Zelenski a spus că au fost analizate și alte variante prin care capacitatea de apărare a Ucrainei ar putea fi consolidată.

„Am discutat cu Președintele SUA despre licențierea producției de interceptoare pentru PATRIOT și alte idei care ar putea ajuta. Am vorbit și despre diplomație – este important să activăm procesul diplomatic. Echipele noastre vor coordona detaliile comunicării lor ulterioare. Sunt recunoscător Statelor Unite pentru sprijinul puternic”, a concluzionat Zelenski.

După întrevederea cu președintele ucrainean, Donald Trump urma să îl primească la Casa Albă pe premierul israelian.

Raporturile dintre cei doi lideri au trecut prin mai multe momente tensionate, însă președintele american a manifestat în ultimele săptămâni o deschidere mai mare față de solicitările Kievului. După revenirea la Casa Albă, Donald Trump a redus în mare măsură livrările directe de echipamente militare americane către Ucraina.

Administrația de la Washington a pus în schimb accent pe programul PURL, prin care statele europene cumpără armament produs în Statele Unite și îl transferă ulterior forțelor ucrainene. La precedenta întâlnire de la Washington, organizată în octombrie 2025, Zelenski nu a obținut aprobarea pentru livrarea rachetelor de croazieră Tomahawk.

Un alt episod tensionat s-a produs în februarie 2025, când Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o dispută în Biroul Oval, în prezența jurnaliștilor. Președintele american l-a acuzat atunci pe liderul ucrainean de ingratitudine și a susținut că acesta se joacă cu riscul declanșării celui de-Al Treilea Război Mondial.

Atitudinea liderului american s-a modificat ulterior.

La cea mai recentă întâlnire directă, desfășurată la începutul lunii iulie în Turcia, Trump a spus că Zelenski face o treabă formidabilă și s-a declarat deschis posibilității ca Ucraina să producă rachete pentru sistemele Patriot.

Discuția de la Casa Albă a continuat această temă, cele două părți analizând acum licențierea producției de interceptoare.

După întâlnirea cu Donald Trump și participarea la ceremonia comemorativă organizată la Catedrala din Washington, președintele ucrainean urma să meargă la Capitoliu.

Agenda sa include discuții cu senatori republicani și democrați.

Zelenski intenționează să solicite adoptarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Proiectul a fost susținut de Lindsey Graham și ar fi primit recent acordul lui Donald Trump.

În săptămâna anterioară vizitei, liderul ucrainean a discutat la telefon și cu emisarii președintelui american, Steve Witkoff și Jared Kushner, în încercarea de a relansa procesul diplomatic.

Discuțiile privind sprijinul militar pentru Ucraina au loc pe fondul unei noi deteriorări a relațiilor dintre Statele Unite și Rusia.

Această evoluție vine în ciuda inițiativelor diplomatice anterioare, printre care summitul desfășurat în Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin.

În timpul unei întâlniri recente organizate la Manila, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, l-a avertizat pe secretarul de stat american Marco Rubio asupra consecințelor pe care le-ar putea avea continuarea livrărilor de armament către Ucraina.