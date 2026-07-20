Rubio a explicat de ce a reînceput războiul SUA-Iran

Secretarul de stat al SUA Marco Rubio a explicat motivul pentru care armistițiul dintre SUA și Iran nu mai este în vigoare, explicând că regimul de la Teheran a anulat efectiv un memorandum de înțelegere menit să mențină Strâmtoarea Ormuz deschisă după ce a fi atacat mai multe nave comerciale.

Șeful diplomației Statelor Unite a spus însă că Washingtonul este încă dispus să continue acțiunile diplomatice.

Într-o discuție cu reporterii de la Baza Comună Andrews înainte de plecarea spre Filipine pentru a participa la reuniunea miniștrilor de externe ai ASEAN, Rubio a declarat că Iranul este așteptat să reafirme că această cale navigabilă strategică va rămâne deschisă transportului maritim comercial și va opri atacurile asupra navelor.

În schimb, a spus el, Regimul din Iran a decis să atace trei nave, la sfârșitul săptămânii trecute.

„Cred că suntem întotdeauna deschiși la diplomație”, a spus Rubio.

„Trebuie să fie reală. Trebuie să fie un acord pe care ei sunt dispuși să îl respecte”, a adăugat secretarul de stat al SUA.

Întrebat dacă memorandumul de înțelegere este efectiv anulat, Marco Rubio a spus că Iranul a răspuns deja la această întrebare prin acțiunile sale.

„Nu îl respectă”, a spus Rubio.

„Strâmtorile ar trebui să fie deschise, fără taxe, fără atacuri, fără tot ce fac împotriva acestor nave. Nu pot avea un memorandum de înțelegere valabil dacă încalcă termenii acestuia”, a adăugat șeful diplomației americane.

Chiar și așa, Marco Rubio a spus că SUA rămân deschise discuțiilor cu Teheranul, deși a menționat că comportamentul Iranului va trebui să se schimbe înainte ca SUA să își schimbe abordarea.

„Statele Unite rămân întotdeauna deschise unei soluții diplomatice”, a spus Rubio. „Am încercat de mai multe ori cu Iranul și vom continua să încercăm”, a încheiat el.