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SUA, o nouă rundă de atacuri contra regimului din Iran

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SUA, o nouă rundă de atacuri contra regimului din IranAtac SUA Iran portavion / sursa foto: CENTCOM
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Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a lansat duminică o nouă rundă de atacuri împotriva regimului din Iran, prelungind campania sa militară pentru a noua noapte consecutiv.

SUA, o nouă rundă de atacuri contra regimului din Iran

„CENTCOM a început să efectueze un nou val de atacuri împotriva Iranului astăzi la ora 19:00 ET, pentru a noua noapte consecutiv”, a declarat comandamentul într-o postare distribuită pe X.

„Atacurile vor continua să degradeze capacitățile militare iraniene folosite pentru a ataca navele comerciale și marinarii civili care tranzitează Strâmtoarea Ormuz”, se adaugă în comunicat.

Trump dezvăluie scopul atacurilor din Iran

Președintele Donald Trump a declarat duminică că operațiunea militară americană împotriva regimului din Iran se concentrează pe asigurarea că Teheranul nu are nicio cale de a obține o rachetă nucleară.

„Facem o mică treabă și îi împiedicam să aibă o anumită capacitate”, a declarat Trump reporterilor de la Baza Comună Andrews.

„Acum pur și simplu o punem capăt, deci nu este același lucru. Ceea ce facem acum este să punem capăt oricărei șanse ca ei să poată avea o rachetă nucleară”, a adăugat el.

Trump

Trump. Sursa foto: Facebook

Reflectând asupra campaniei militare, Trump a spus că SUA și-au atins obiectivul în câteva zile.

„Dacă te uiți la asta după o săptămână și jumătate - nu patru săptămâni, o săptămână și jumătate, două săptămâni - i-am oprit să o facă probabil. Dar nu vreau să folosesc cuvântul «probabil»”, a spus el.

O navă a luat foc duminică în apropierea Strâmtorii Hormuz, în cel mai recent incident de securitate maritimă din regiune, potrivit Operațiunilor Comerciale Maritime din Regatul Unit (UKMTO).

UKMTO a declarat că a primit un raport despre incident la aproximativ 8 mile marine (14,8 kilometri) nord-vest de Kumzar, Oman.

O sursă verificată a raportat că nava era în flăcări. Cauza incendiului nu a fost confirmată.

La începutul acestei luni, trei nave comerciale au fost atacate în timp ce tranzitau Strâmtoarea Ormuz, potrivit Associated Press.

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