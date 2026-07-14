SUA vor să lase regimul din Iran fără arme de atac asupra navelor

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că armata a efectuat luni un nou val de atacuri împotriva regimului din Iran, cu scopul de a „degrada și mai mult capacitatea Iranului de a ataca navele comerciale”.

„În timpul misiunii de cinci ore, forțele americane au atacat cu succes ținte militare în tot Iranul, inclusiv Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa și Bandar Abbas, degradând și mai mult capacitatea Iranului de a ataca navele comerciale”, a anunțat CENTCOM pe X.

„Forțele CENTCOM au folosit muniții de precizie împotriva sistemelor de apărare de coastă iraniene, a amplasamentelor de rachete și drone și a capacităților maritime”, a adăugat postarea.

Peste 50.000 de militari americani rămân desfășurați în tot Orientul Mijlociu, armata afirmând că forțele americane rămân „vigilente, letale și pregătite”.

Anterior, președintele Donald Trump declarat că atacurile americane asupra Iranului sunt necesare, că capacitățile militare ale Teheranului au fost slăbite grav și că un alt „atac major” va avea loc în marți seară.

„Am fost în Vietnam timp de 19 ani. Suntem aici de patru luni, așa că cred că am făcut multe”, le-a spus Trump reporterilor când a fost întrebat dacă lunile de atacuri americane asupra Iranului au devenit „noua normalitate” pentru americani.

Trump a spus că forțele americane au „distrus” marina, forțele aeriene, capacitățile de rachete și producția de drone ale Iranului. El a susținut că atacurile au fost necesare pentru a împiedica Teheranul să obțină o armă nucleară.

„Dacă nu am fi făcut-o, ar fi avut o armă nucleară. Dacă ar fi avut o armă nucleară, Israelul nu ar mai fi cu noi. Probabil că Orientul Mijlociu nu ar mai fi cu noi”, a adăugat Trump.

Președintele a mai spus că SUA ar trebui să fie recompensată pentru „protejarea” Strâmtorii Ormuz, principala rută de transport maritim în centrul escaladării tensiunilor din regiune.

„Vreau să fiu recompensat pentru că protejăm o parte foarte bogată a lumii”, a spus el.

Trump a acuzat Iranul că a prelungit negocierile timp de decenii și a spus că administrația sa a adoptat o abordare mai dură decât președinții anteriori.

„Asta au făcut ei timp de 47 de ani”, a spus Trump. „Diferența este că nimeni nu a negociat așa cum fac eu. Și asta ar fi trebuit să fie făcut de Bush, Obama, Biden și de oamenii dinaintea lor.”