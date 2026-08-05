Un avion cargo al DHL a lovit un obiect neidentificat la scurt timp după decolarea de pe aeroportul Leipzig/Halle, în Germania, și a fost nevoit să aterizeze de urgență pe aeroportul din Hanovra, potrivit Reuters.

Incidentul s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, iar autoritățile germane investighează în paralel descoperirea unei drone care transporta un dispozitiv exploziv în apropierea unei piste de aterizare.

Cele două incidente au provocat perturbări temporare ale operațiunilor pe unul dintre cele mai importante hub-uri europene pentru transportul aerian de marfă. Deocamdată, anchetatorii nu au confirmat oficial că există o legătură directă între coliziunea aeronavei și drona găsită la sol, însă investigațiile sunt în desfășurare.

Potrivit Reuters, citată de mai multe publicații internaționale, aeronava cargo DHL a lovit un obiect necunoscut în timpul urcării după decolare de pe aeroportul Leipzig/Halle. Echipajul a decis să devieze zborul și să aterizeze neprogramat la Hanovra.

Primele verificări au indicat avarii minore în partea din față a aeronavei, fără ca membrii echipajului să fie răniți. Compania DHL a confirmat că a avut loc un incident și a precizat că lucrează împreună cu autoritățile pentru stabilirea circumstanțelor exacte.

În paralel, poliția și procurorii germani au anunțat că un angajat al aeroportului a descoperit în apropierea pistei sudice o dronă care avea atașat un dispozitiv exploziv de natură încă necunoscută. Specialiștii pirotehniști au intervenit și au îndepărtat detonatorul înainte ca obiectul să fie analizat în detaliu.

Operațiunea a dus la închiderea temporară a pistelor, iar mai multe zboruri au fost deviate către alte aeroporturi. Autoritățile au precizat că, ulterior, nu a mai existat niciun pericol pentru pasageri sau pentru personalul aeroportului.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru Reuters că obiectul lovit de avionul DHL rămâne neidentificat. În același timp, autoritățile nu exclud nicio ipoteză privind originea dronei descoperite în apropierea aeroportului.

A drone carrying explosives was discovered near a Ukrainian transport plane in Germany. 'A drone with a package containing an explosive device attached to it is lying on the aircraft apron at Leipzig/Halle Airport. The drone appeared over the airport shortly before midnight. All… pic.twitter.com/J9qG3a45rf — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) August 5, 2026

Potrivit informațiilor apărute în presa germană și confirmate parțial de oficiali, drona a fost găsită în apropierea unei aeronave cargo aparținând companiei ucrainene Antonov, însă anchetatorii nu au stabilit dacă aceasta reprezenta ținta dispozitivului. Un purtător de cuvânt al NATO a confirmat existența incidentului, fără a oferi detalii suplimentare din cauza investigației aflate în desfășurare.

Aeroportul Leipzig/Halle reprezintă principalul centru european de operațiuni pentru DHL și un nod logistic important pentru transportul internațional de marfă. În ultimii ani, Germania s-a confruntat cu mai multe incidente care au implicat drone neautorizate în apropierea infrastructurii critice, inclusiv aeroporturi și instalații industriale.

Autoritățile nu au indicat, până în prezent, cine s-ar putea afla în spatele incidentului și au subliniat că este prea devreme pentru a stabili dacă există un act deliberat de sabotaj sau dacă cele două evenimente sunt conectate.

Investigația este coordonată de autoritățile germane competente în domeniul aviației și securității, care încearcă să stabilească atât natura obiectului lovit de aeronava DHL, cât și proveniența dronei descoperite la aeroport.

Până la finalizarea verificărilor, oficialii nu au anunțat restricții suplimentare pentru traficul aerian, iar activitatea aeroportului a fost reluată.