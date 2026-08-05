International

Un avion cargo DHL a lovit un obiect necunoscut în zbor. Anchetă după descoperirea unei drone cu explozibil în Germania

Comentează știrea
Un avion cargo DHL a lovit un obiect necunoscut în zbor. Anchetă după descoperirea unei drone cu explozibil în Germania
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un avion cargo al DHL a lovit un obiect neidentificat la scurt timp după decolarea de pe aeroportul Leipzig/Halle, în Germania, și a fost nevoit să aterizeze de urgență pe aeroportul din Hanovra, potrivit Reuters.

Incidentul s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, iar autoritățile germane investighează în paralel descoperirea unei drone care transporta un dispozitiv exploziv în apropierea unei piste de aterizare.

Cele două incidente au provocat perturbări temporare ale operațiunilor pe unul dintre cele mai importante hub-uri europene pentru transportul aerian de marfă. Deocamdată, anchetatorii nu au confirmat oficial că există o legătură directă între coliziunea aeronavei și drona găsită la sol, însă investigațiile sunt în desfășurare.

Aeronava DHL a aterizat în siguranță după impact

Potrivit Reuters, citată de mai multe publicații internaționale, aeronava cargo DHL a lovit un obiect necunoscut în timpul urcării după decolare de pe aeroportul Leipzig/Halle. Echipajul a decis să devieze zborul și să aterizeze neprogramat la Hanovra.

Primele verificări au indicat avarii minore în partea din față a aeronavei, fără ca membrii echipajului să fie răniți. Compania DHL a confirmat că a avut loc un incident și a precizat că lucrează împreună cu autoritățile pentru stabilirea circumstanțelor exacte.

Dronă cu dispozitiv exploziv, descoperită lângă pistă

În paralel, poliția și procurorii germani au anunțat că un angajat al aeroportului a descoperit în apropierea pistei sudice o dronă care avea atașat un dispozitiv exploziv de natură încă necunoscută. Specialiștii pirotehniști au intervenit și au îndepărtat detonatorul înainte ca obiectul să fie analizat în detaliu.

Operațiunea a dus la închiderea temporară a pistelor, iar mai multe zboruri au fost deviate către alte aeroporturi. Autoritățile au precizat că, ulterior, nu a mai existat niciun pericol pentru pasageri sau pentru personalul aeroportului.

Anchetatorii verifică dacă incidentele sunt legate

Surse apropiate anchetei au declarat pentru Reuters că obiectul lovit de avionul DHL rămâne neidentificat. În același timp, autoritățile nu exclud nicio ipoteză privind originea dronei descoperite în apropierea aeroportului.

Potrivit informațiilor apărute în presa germană și confirmate parțial de oficiali, drona a fost găsită în apropierea unei aeronave cargo aparținând companiei ucrainene Antonov, însă anchetatorii nu au stabilit dacă aceasta reprezenta ținta dispozitivului. Un purtător de cuvânt al NATO a confirmat existența incidentului, fără a oferi detalii suplimentare din cauza investigației aflate în desfășurare.

Leipzig/Halle este unul dintre cele mai importante hub-uri cargo din Europa

Aeroportul Leipzig/Halle reprezintă principalul centru european de operațiuni pentru DHL și un nod logistic important pentru transportul internațional de marfă. În ultimii ani, Germania s-a confruntat cu mai multe incidente care au implicat drone neautorizate în apropierea infrastructurii critice, inclusiv aeroporturi și instalații industriale.

Autoritățile nu au indicat, până în prezent, cine s-ar putea afla în spatele incidentului și au subliniat că este prea devreme pentru a stabili dacă există un act deliberat de sabotaj sau dacă cele două evenimente sunt conectate.

Ancheta continuă

Investigația este coordonată de autoritățile germane competente în domeniul aviației și securității, care încearcă să stabilească atât natura obiectului lovit de aeronava DHL, cât și proveniența dronei descoperite la aeroport.

Până la finalizarea verificărilor, oficialii nu au anunțat restricții suplimentare pentru traficul aerian, iar activitatea aeroportului a fost reluată.

Stiri calde

16:38 - Fragmente de dronă descoperite pe o plajă din Mamaia. Garda de Coastă verifică proveniența

16:27 - România riscă să rămână fără energie nucleară timp de o lună. Ambele reactoare de la Cernavodă ar putea fi oprite din...

16:16 - Conturile SPV ale celor morți, șterse de ANAF. Măsura a stârnit panică în rândul contabililor

16:05 - Un avion cargo DHL a lovit un obiect necunoscut în zbor. Anchetă după descoperirea unei drone cu explozibil în Germania

15:56 - Alegerile din Germania, în vizorul serviciilor de securitate. Berlinul acuză o amplă campanie de manipulare online

15:45 - Val de execuții în Iran. ONU se declară alarmată de reprimarea populației de către regimul de la Teheran

HAI România!

„Mă PIȘ pe mine!” – Secretul murdar de la congrese! 😳

„Mă PIȘ pe mine!” – Secretul murdar de la congrese! 😳

Ce statui mai sunt acum vinovate de dezastrul României

Ce statui mai sunt acum vinovate de dezastrul României

„Nu a fost Revoluție!” – Fost ofițer de contraspionaj despre KGB, Iliescu și Teroriști

„Nu a fost Revoluție!” – Fost ofițer de contraspionaj despre KGB, Iliescu și Teroriști

Proiecte speciale