Republica Moldova. O fundaţie de caritate a lui Ilan Şor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare, continuă să primească donaţii de la contribuabilii moldoveni.

Este vorba despre fundaţia „Miron Şor”, care poartă numele tatălui fugarului de la Moscova. Se întâmplă după ce Ilan Şor a anunţat de la Moscova, la 1 decembrie 2025, că îşi închide proiectele sociale şi se retrage din politica din Republica Moldova. El a acuzat autoritățile de la Chișinău că i-ar fi blocat fondurile. În timp ce guvernarea și experții au interpretat gestul drept un eșec al acțiunilor sale.

Fundaţia „”Miron Şor” a rămas în Lista beneficiarilor desemnării procentuale a organizaţiilor necomerciale în anul 2026. Conform legii orice contribuabil, după depunerea declaraţiei fiscale pentru anul precedent, este în drept se redistricţioneze 2 % din impozit către o organizaţie neguvernamentală, la alegere, din cele incluse în Lista beneficiatilor pentru anul respectiv.

Lista desemnării procentuale pentru 2026 a fost întocmită la 22.12.2025 la Agenţia Servicii Publice (ASP). Peste cca trei săptămâni de la anunţul făcut de Ilan Şor de la Moscova. Şi la aproape un an de la includerea de către Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) în lista de restricţii.

Fundaţia „Miron Şor” se regăseşte pe poziţia 304 din Lista beneficiarilor desemnării procentuale, în care au fost înscrise 1352 de organizaţii necomerciale.

Precizăm că Fundaţia „Miron Şor” nu se regăseşte printre cele 23 de organizaţii necomerciale, excluse din Lista desemnării procentuale pentru 2026.

Fundaţia „Miron Şor” a fost inclusă de SIS, la 16 decembrie 2024, în lista privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale .

Potrivit Deciziei din 1 august 2024 a Consiliului interinstituţional de supervizare, a fost dispusă blocarea fondurilor şi a resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau controlate de persoanele fizice şi juridice, entitățile şi organismele incluse înlista restricţiilor.

La fel, a fost interzisă punerea fondurilor şi a resurselor economice la dispoziția subiecților restricțiilor. Precum şi utilizarea fondurilor şi a resurselor economice în beneficiul acestora.

În septembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a aplicat interdicții stricte asupra mai multor organizații și companii afiliate lui Ilan Șor, bazându-se pe ordinele autorităților de securitate. Printre acestea se regăseşte şi Fundaţia „Miron Şor”.

Înregistrată în 2011, Fundaţia „Miron Şor” a beneficiat întotdeauna de Legea desemnării procentuale (cunoscută drept „Legea 2%”, de la intrarea ei în vigoare în 2016.

Nu cunoaştem câţi bani a obţinut Fundaţia lui Ilan Şor în 2026. Dar, potrivit statisticilor din anii precedenţi, Fundaţia „Miron Şor” s-a plasat în fiecare an pe locul doi, după Asociaţia Veteranior Ministerului de Interne, după suma încasată în urma desemnării procentuale.

Fundaţia controlată de fostul deputat a încasat din donaţiile contribuabilor în jur de jumătate de milion de lei pe an.

Centrul de Investigații Jurnalistice a arătat în câteva anchete jurnalistice că Fundaţia de binefacere „Miron Şor” a liderului Partidului Șor, Ilan Șor, au fost activizate în perioada campaniilor electorale și a jucat un rol important în coruperea alegătorilor.

Mai multe proiecte sociale finanţate de Fundaţia „Miron Şor” au fost prezentate ca succese personale a lui Ilan Şor în calitate de politician. Tot prin intermediul aceste fundaţii au fost împărţite ajutoare (bani, produse alimentare, haine) familiilor social vulnerabile, participante la protestele antiguvernamentale din 2021-2022.

Fundaţia „Miron Şor” este sponsorul concertelor din Orhei şi Chişinău dedicate „Victoriei URSS împotriva fascimului”. Cu susţinerea financiară a fundaţiei lui Ilan Şor , la 9 mai în Republca Moldova au evoluat mai mulţi artişti ruşi fideli Kremlinului, interpretând cântece patriotice ruseşti. Printre aceştia se numără şi regretatul Iosif Kobzon, care a interpretat în centrul Chişinăului piesa „Deni pobedî” (Ziua biruinţei).