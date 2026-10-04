Republica Moldova. Ajunsă la 70 de ani, Nadejda Cepraga, ex-primadona estradei moldoveneştii în anii 70-80, locuieşte acum de una singură la Moscova.

Cea care a încântat publicl de pe cele mai mari scene din fosta URSS, ducând faima Moldovei şi peste hotare, s-a retras demult din activitatea artistică.

Născută la 1 septembrie 1956 în satul Răspopeni, raionul Şoldăneşti, Nadejda Cepraga a devenit vedetă la 16 ani, după ce a interpretat un cântec al lui Eugen Doga la „Budilinik”(Deşteptătorul), o emisiune matinală foarte populară în fosta URSS.

Nadejda Cepraga s-a stabilit cu traiul la Moscova în 2001, împreună cu soţul Evgheni Litvinov, un economist rus. Iniţial, cuplul a locuit timp de trei ani într-un număr de lux, pus la dispoziţie de Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă. După care cuplul şi-a procurat un apartament de lux în cartierul Dubrovka.

Nadejda Cepraga l-a cunoscut pe viitorul soţ pe când avea 17 ani, în timpul unui turneu în oraşul Leningrad, acum Sankt Petersbutrg. Litvinov, care era mai mare decât Cepraga cu 12 ani, i-a făcut curte artistei până când aceasta s-a îndrăgostit.

Iar când Cepraga a împlinit 18 ani, s-au căsătorit. Cuplul a fost împreună, până moartea i-a despărţit. Deşi Nadejdei Cepraga, care era de o frumuseţe izbitoare, i-au făcut curte mai multe personalităţi, Printre care se regăseşte şi Nicu Ceauşescu, fiul mai mare al lui Nicolae Ceauşescu.

În 2009, Evgheni Litvinov a suportat o intervenţie chirurgicală la plămâni la Chişinău. După operaţie, urma o perioadă îndelungată de reabilitare. Bărbatul însă a plecat cu trenul la Moscova ca să-i facă o surpriză soţiei. În timpul călătoriei a răcit, iar organizmul, slăbit după intervenţia chirurgicală, a cedat.

În 1977 s-a născut Ivan Litvinov, singurul copil al Nadejdei Cepraga. Acesta a ajuns inginer în construcţia avioanelor. Ivan este căsătorit, are o fiică şi este stabilit cu traiul de ani buni în Germania.

„Comunicăm foarte des. Îmi este dor. Dar el s-a integrat acolo. Se simte minunat în Germania”, a declarat artista pentru presa rusă.

Nadejda Cepraga a declarat pentru presa rusă că lucrează la o carte de memorii. Iar în fiecare dimineaţă face gimnastică specială pentru întreţinere. Deseori merge la piscină.

Se plimbă mult. Îndeosebi îi place să meargă la Grădina zoologică din Moscova. Deseori, ascultă înregistrările audio ale cântecelor sale. În apartamentul din Moscova are o colecţie impresionantă de încălţăminte pentru scenă, cca 300 de perechi. Pe care a procurat-o în oraşele în care a fost în turneu.

Recent, legenda estradei moldoveneşti as fost în vizită în Republica Moldova.