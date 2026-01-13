Aglomerație la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Pasagerii, sfătuiți să ajungă cu trei ore înainte de zbor

Republica Moldova. Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău se confruntă, în această perioadă, cu un flux intens de pasageri, ceea ce a dus la aglomerație la terminal și la nemulțumiri din partea călătorilor. Unii pasageri descriu situația drept „aglomerație insuportabilă”, mai ales în orele de vârf.

În acest context, administrația aerogării îndeamnă pasagerii să se prezinte la aeroport cu cel puțin trei ore înainte de ora programată a decolării, pentru a evita întârzierile și situațiile neplăcute.

Înainte de zbor, pasagerii trebuie să parcurgă mai multe etape obligatorii, inclusiv check-in-ul, controlul de securitate și controlul de frontieră, proceduri care pot dura mai mult în condițiile unui trafic intens. Autoritățile subliniază că durata acestor etape depinde atât de numărul de pasageri, cât și de modul în care sunt respectate regulile de securitate.

Poliția de Frontieră precizează că formalitățile pot fi parcurse mai rapid dacă pasagerii respectă cerințele impuse. Lichidele și produsele cosmetice trebuie transportate în recipiente de maximum 100 ml, iar dispozitivele electronice de dimensiuni mari trebuie scoase din bagajul de mână în timpul controlului. Totodată, pasagerii sunt îndemnați să evite obiectele interzise și să poarte îmbrăcăminte și încălțăminte comodă.

Autoritățile aeroportuare recomandă ca documentele de călătorie și biletele de avion să fie pregătite din timp. În același timp, este subliniată importanța respectului reciproc și a răbdării între pasageri și personalul aeroportuar, pentru ca procesul de control să fie cât mai fluid, iar călătoriile să se desfășoare în condiții de siguranță și confort.

De la începutul anului, aproximativ șase milioane de pasageri au tranzitat Aeroportul Internațional „Eugen Doga”. Recordul a fost stabilit de Adriana Munteanu, o moldoveancă stabilită în Dubai, care a revenit în Republica Moldova pentru a petrece sărbătorile. Creșterea constantă a traficului determină autoritățile să promită investiții majore și extinderea infrastructurii aeroportuare.

Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a revenit în gestiunea statului în primăvara anului 2023. În prezent, acesta se află în topul celor mai performante aeroporturi din Europa, în categoria celor care deservesc între un milion și 10 milioane de pasageri anual.