Serviciu nou pentru călători. Cameră de păstrare a bagajelor la Aeroportul Eugen Doga-Chișinău

Republica Moldova. Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău va avea, în premieră, o cameră de păstrare a bagajelor destinată pasagerilor aflați în tranzit sau celor care sosesc pentru perioade scurte în Republica Moldova.

Proiectul este în plină desfășurare și răspunde unei solicitări vechi din partea călătorilor, a anunțat administratorul aerogării, Sergiu Spoială, într-o declarație făcută la postul public Moldova 1.

Potrivit acestuia, noul serviciu va oferi mai multă flexibilitate pasagerilor care tranzitează aeroportul sau care doresc să părăsească temporar aerogara fără bagaje.

„Un pasager care aterizează, spre exemplu, pentru câteva ore în țara noastră o să aibă posibilitatea să-și lase în camera de păstrare acel bagaj ca să plece pentru scopurile sale personale, ca ulterior să revină în aeroport, să-și ridice lucrurile personale și să-și efectueze călătoria mai departe”, a explicat Sergiu Spoială.

Administratorul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a subliniat că toate proiectele de modernizare ale aerogării sunt realizate exclusiv din surse financiare proprii, fără contractarea de credite sau atragerea de finanțări externe.

„La momentul actual, toate proiectele pe care încercăm să le implementăm, chiar și cele foarte costisitoare, sunt realizate din surse proprii. Chiar și planul de achiziții pentru anul viitor, care este în valoare de 1,29 milioane de lei, va fi efectuat complet, 100%, din banii pe care îi obține întreprinderea noastră”, a precizat Spoială.

Anterior, administrația aeroportului a anunțat planuri ample de modernizare, printre care extinderea terminalului de pasageri, proiect care, de asemenea, urmează să fie finanțat integral din fondurile întreprinderii.

În ceea ce privește extinderea terminalului de pasageri, Sergiu Spoială a anunțat că termenul-limită pentru depunerea ofertelor comerciale a expirat pe 17 decembrie, fiind recepționate patru oferte.

„Avem patru oferte comerciale. Fiecare va fi examinată și, în cazul în care una dintre ele va corespunde criteriilor înaintate de către noi, va fi desemnată câștigătoare. Semnarea contractului cu agentul care a propus cea mai bună ofertă va însemna lansarea lucrărilor”, a declarat administratorul aeroportului.

Extinderea terminalului este considerată o soluție imediată la suprasolicitarea infrastructurii, în condițiile în care Aeroportul Internațional Chișinău a depășit, în anul 2025, pragul de cinci milioane de pasageri deserviți.

„Anul încă nu este finalizat și probabil acesta nu este ultimul record pe care îl vom comunica. În urma realizării acestui proiect, Aeroportul Internațional Chișinău va putea să deservească până la 7,5 milioane de pasageri anual”, a punctat Sergiu Spoială.

Potrivit administrației aerogării, lucrările de extindere vor fi realizate etapizat. În prima fază, terminalul va fi extins cu aproximativ 5.000 de metri pătrați, investiția estimată fiind de 150–160 de milioane de lei.

„Acest proiect prevede modernizarea întregii infrastructuri. Suma totală se ridică la aproape 800 de milioane de lei”, a explicat Spoială.

În toamna acestui an, aeroportul a finalizat deja lucrări de reparație la pista principală de decolare și aterizare, inclusiv modernizarea sistemului de iluminare pentru ghidajul aeronavelor.

Administratorul aeroportului a mai subliniat că diversificarea rutelor directe și îmbunătățirea condițiilor pentru pasageri sunt esențiale pentru menținerea loialității călătorilor. Totodată, el și-a exprimat încrederea că popularitatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău se va menține și după reluarea zborurilor civile în Ucraina.

Anterior, Agenția Proprietății Publice a anunțat că finalizarea lucrărilor de extindere a terminalului de pasageri este planificată pentru sfârșitul anului 2026.