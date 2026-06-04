Cine scrie știrile de mâine — omul sau mașina

AI-ul scrie știri, verifică fapte și antrenează modele pe textele jurnaliștilor — fără să-i întrebe. Radu Preda discută cu jurnalistul independent Lucian Davidescu despre ce înseamnă asta concret pentru presa din România: oportunitate, amenințare sau ambele deodată Hashtag-uri: #InteligentaArtificiala #AIinPresa #JurnalismDigital #MediaRomania #LucianDavidescu #PicaturaDeBusiness #AIsiPresa #ArtificialIntelligence #AI2026 #Journalism #mediaair 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.