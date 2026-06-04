HAI România!

Cine scrie știrile de mâine — omul sau mașina

AI-ul scrie știri, verifică fapte și antrenează modele pe textele jurnaliștilor — fără să-i întrebe. Radu Preda discută cu jurnalistul independent Lucian Davidescu despre ce înseamnă asta concret pentru presa din România: oportunitate, amenințare sau ambele deodată Hashtag-uri: #InteligentaArtificiala #AIinPresa #JurnalismDigital #MediaRomania #LucianDavidescu #PicaturaDeBusiness #AIsiPresa #ArtificialIntelligence #AI2026 #Journalism #mediaair 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.

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HAI România!

Un centenar și ceva în căutarea lui Mesia, ”rezolvatorul”.Mesaj de la un prieten.

Un centenar și ceva în căutarea lui Mesia, ”rezolvatorul”.Mesaj de la un prieten.

Cine scrie știrile de mâine — omul sau mașina

Cine scrie știrile de mâine — omul sau mașina

Comaroni, Hoandră, Turcescu, episoade noi

Comaroni, Hoandră, Turcescu, episoade noi