Povestea lui Eugen Tomac. De la bursa de limba română în țară, la bătăliile pentru Schengen și Tezaur în Parlamentul European

Eugen Tomac va fi anunțat de președintele Nicușor Dan ca persoană desemnată să formeze un nou guvern. De aceea cred că merită să știți povestea lui.

Cariera europarlamentarului Eugen Tomac seamănă cu o punte vie aruncată peste Prut. Născut în comunitățile istorice de români din afara granițelor actuale, acesta a parcurs toate etapele afirmării publice: de la student sosit la București cu o bursă de studii, la jurnalist, istoric, secretar de stat, parlamentar în două legislaturi, iar în prezent lider politic al PMP, eurodeputat influent și consilier onorific al Președintelui României.

Eugen Tomac s-a născut la data de 27 iunie 1981 în localitatea Babele (fostă General Al. Averescu), situată în sudul Basarabiei, în fostul județ Ismail (la acea vreme în RSS Ucraineană, URSS).

Destinul său s-a legat definitiv de România la vârsta de 17 ani, când a sosit în țară printr-un program guvernamental de burse acordate etnicilor români din jurul granițelor.

Interesul său profund pentru destinul comunităților românești s-a reflectat direct în pregătirea sa academică de la Facultatea de Istorie din cadrul Universității din București. Licență (1999-2003) cu o lucrare axată pe tema „Basarabia, provincie românească la periferia URSS”. Master (2003-2004) o aprofundare academică privind „Mecanisme de deznaționalizare în URSS”.

În paralel, Tomac și-a construit o experiență de comunicare lucrând ca redactor pentru publicații de prestigiu precum revista Magazin istoric sau ziarul Ziua, dar și în media audiovizuală, la Radio România Cultural și Televiziunea Română.

Încă din anii studenției, ca președinte al Ligii Tinerilor Români de Pretutindeni (2000–2004), Tomac a militat pentru drepturile comunităților istorice. Această expertiză l-a propulsat rapid în structurile guvernamentale și prezidențiale. Devine expert în cadrul Administrației Prezidențiale pe problemele românilor de peste hotare (2005-2008). Apoi, este numit Secretar de Stat la Ministerul Afacerilor Externe și, ulterior, șef al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP) în guvernele Boc și Ungureanu.

În această perioadă, Tomac a coordonat măsuri de impact istoric, printre care simplificarea birocrației pentru redobândirea cetățeniei române de către cetățenii Republicii Moldova, donarea a peste un milion de cărți în limba română și distribuirea a 500.000 de manuale de istorie peste Prut.

În mai 2012, după o scurtă perioadă ca consilier de stat la Departamentul Relații Internaționale din Administrația Prezidențială, Eugen Tomac decide să facă pasul spre politica electorală activă.

La alegerile legislative din decembrie 2012, Tomac a candidat din partea PDL în Colegiul 2 Diaspora (care includea și Republica Moldova), obținând un scor zdrobitor de 78% din voturi. Devenit președinte al Comisiei pentru comunitățile românești din afara granițelor țării, a deschis un birou parlamentar istoric la Chișinău în mai 2013.

În vara aceluiași an, demisionează din PDL și se alătură proiectului Mișcarea Populară, devenind ulterior președintele partidului, cu mandate în perioadele 2015-2020 și reconfirmat din 2022 până în prezent. A fost reales deputat în Parlamentul României în 2016, mandat pe care l-a exercitat până în 2019.

În iunie 2019, Eugen Tomac face pasul spre politica europeană, fiind ales europarlamentar pe listele PMP, alături de fostul președinte Traian Băsescu. Aflat în Grupul Partidului Popular European (PPE), Tomac a transformat mandatul european într-o platformă de presiune pentru interesele strategice ale României.

În primul său mandat european, Tomac s-a remarcat prin două demersuri majore:

Lupta pentru Schengen. A atacat refuzul Consiliului JAI privind aderarea României direct la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) și a strâns peste 50.000 de semnături printr-o petiție publică.

Tezaurul României de la Moscova. A readus în atenția legislativului european problema aurului și documentelor românești sechestrate în Rusia, efort finalizat cu adoptarea unei rezoluții. Activitatea sa a însumat peste 250 de intervenții în plen, 105 rezoluții susținute și peste 100 de interpelări adresate Comisiei Europene.

În mai 2024, Eugen Tomac a fost reales pentru un nou mandat în Parlamentul European. În timpul campaniilor electorale dn 2025, îl sprijină pe Nicușor Dan. La data de 6 octombrie 2025, Eugen Tomac a fost numit Consilier onorific al Președintelui României pentru relația cu românii de pretutindeni.