Locuitorii municipiului Chișinău vor achita mai mult pentru serviciile de apă potabilă și canalizare, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noi tarife în ședința publică din 4 august.

Serviciul de aprovizionare cu apă potabilă va costa 14,03 lei pentru un metru cub, față de tariful actual de 12,99 lei. Pentru canalizare, ANRE a stabilit un tarif de 6,63 lei/metru cub pentru consumatorii casnici. În cazul consumatorilor non-casnici, tariful rămâne la nivelul de 10,16 lei/metru cub.

Astfel, consumatorii casnici din Chișinău vor plăti în total 20,66 lei pentru un metru cub de apă și canalizare, cu 1,04 lei mai mult decât până acum.

Pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică a fost aprobat un tarif de 7,66 lei/metru cub, comparativ cu 12,23 lei/metru cub, cât era tariful anterior. ANRE a precizat că, în procesul de analiză, a verificat fiecare categorie de cheltuieli și a inclus în calcul doar costurile considerate justificate și necesare pentru furnizarea serviciilor.

Instituția a mai transmis că au fost efectuate recalculările prevăzute de metodologia tarifară și au fost excluse cheltuielile care nu respectau cerințele legale.

Majorări de tarife au fost aprobate și pentru alte localități din Republica Moldova. La Ocnița, tariful pentru apă ajunge la 30,20 lei/metru cub, față de 30,17 lei anterior. La Căușeni, noul tarif este de 18,06 lei/metru cub, comparativ cu 16,69 lei, cât era până acum. Noile tarife vor intra în vigoare după publicarea deciziilor în Monitorul Oficial.