Update. 12.00: Conform unor precizări făcute de reprezentanții companiei, indexarea tarifară propusă de Apă Nova București a fost aprobată de ANRSC.

- Chiar și pe fondul acestei ajustări, tarifele practicate de compania Apa Nova București rămân printre cele mai mici din România, compania poziționându-se în rândul primilor doi furnizori cu cele mai mici tarife pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare la nivel național, conform ANRSC.

- Astfel, comparativ cu tariful mediu național de 16,43 lei+TVA /mc menționat de ANRSC, tariful pentru București este cu 39% mai mic.

• pentru o mie de litri de apă potabilă, tariful este de 7,19 lei + TVA, fiind actualizat cu 0,36 lei + TVA, de la 6,83 lei + TVA; • pentru o mie de litri de apă uzată deversată în rețeaua publică de canalizare, tariful este de 3,79 lei + TVA, actualizat cu 0,19 lei + TVA, de la 3,60 lei + TVA.

Bucureștenii vor plăti mai mult pentru serviciile de apă și canalizare, după ce noile tarife au intrat în vigoare de la 1 iulie 2026. Compania Apa Nova a anunțat o creștere a prețului total cu 1,19 lei pe metru cub, TVA inclus.

Potrivit noilor tarife anunțate de Apa Nova, prețul pentru apa potabilă a ajuns la 7,98 lei/metru cub, cu TVA de 11% inclus. Pentru serviciile de canalizare, tariful este acum de 4,21 lei/metru cub, cu TVA inclus.

Astfel, costul total pentru apă și canalizare ajunge la 12,19 lei/metru cub, față de 11 lei/metru cub cât era anterior.

Vechile tarife, stabilite în luna iulie 2025, erau de 7,20 lei/metru cub pentru apa potabilă și 3,80 lei/metru cub pentru canalizare, ambele valori având TVA inclus.

Reprezentanții companiei au transmis că actualizarea tarifelor a fost realizată conform Deciziei ANRSC nr. 94/23.06.2026.

Sumele plătite de locatari la întreținere pot fi diferite față de tariful oficial anunțat pentru un metru cub de apă.

Aceste diferențe pot apărea din cauza neconcordanțelor dintre cantitatea de apă declarată sau citită la nivelul apartamentelor și cantitatea înregistrată pe contorul general al imobilului, pentru care Apa Nova emite factura.

Majorarea tarifelor vine într-o perioadă în care românii se confruntă deja cu presiuni tot mai mari asupra bugetului lunar. Noua scumpire a apei și canalizării se adaugă astfel pe lista costurilor care au crescut în ultima perioadă și care se vor reflecta în facturile achitate de consumatori.