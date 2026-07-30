România se confruntă cu una dintre cele mai severe crize hidrologice din ultimele decenii. Situația este complicată și de faptul că prognozele Administrației Naționale Apele Române nu indică ploi nici în bazinul superior al Dunării pentru perioada imediat următoare.

La intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, debitul fluviului a înregistrat joi valoarea de 1.600 mc/s. Estimările oferite de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor arată o tendință de scădere continuă, fiind prognozată o valoare de aproximativ 1.500 mc/s în jurul datei de 6 august.

Cifrele actuale arată o diferență uriașă față de valorile normale pentru această perioadă a anului, evoluția fiind una critică.

„Aceste valori sunt de aproape trei ori mai mici decât media multianuală a lunii iulie (4.750 mc/s) şi se apropie de minimumul istoric înregistrat în anul 1985, când debitul Dunării a fost de 1.400 mc/s.

În contextul acestor debite extrem de reduse, SN Nuclearelectrica a informat astăzi Dispeceratul Central al Administraţiei Naţionale „Apele Române” că, în urma analizei efectuate de specialiştii CNE Cernavodă în noaptea de 29 spre 30 iulie, Unitatea 2 va rămâne conectată la Sistemul Energetic Naţional, întrucât parametrii de operare permit funcţionarea în condiţii de siguranţă", se arată într-o postare ANAR.

Efectele debitelor scăzute se fac simțite direct în agricultură. Pe tronsonul cuprins între Călărași și Cernavodă rămân în vigoare restricțiile de treapta a III-a destinate irigațiilor. Această măsură presupune că furnizarea apei către fermieri se face fie la debite reduse, fie după un program orar limitat.

Pe lângă problemele legate de volumele de apă, căldura excesivă creează și alte complicații. Experții de la Apele Române monitorizează îndeaproape fenomenul de înflorire algală, un proces favorizat direct de combinația dintre temperaturile înalte și nivelul scăzut al fluviului. În acest moment, evoluția fenomenului este menținută în limite normale, conform reprezentanților instituției.

Problemele nu se limitează doar la fluviul Dunărea, ci afectează o mare parte din teritoriul național. Seceta hidrologică este prezentă în zone extinse din Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. În aceste regiuni există numeroase sectoare de râuri unde debitele au devenit extrem de mici sau unde cursurile de apă au secat complet.

Cu toate acestea, alimentarea cu apă a populației nu este în pericol în acest moment, rezervele din marile acumulări fiind deocamdată suficiente.

„Nu există restricţii pentru alimentarea cu apă a populaţiei. Gradul de umplere al principalelor 40 de lacuri de acumulare este suficient pentru asigurarea alimentării cu apă în sistem centralizat, respectiv de 70%”, se mai arată în postarea menţionată.