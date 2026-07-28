Fluviul Dunărea înregistrează scăderi drastice de debit, ajungând la valori similare cu cele din anii de secetă istorică. Conform datelor furnizate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apei (INHGA), debitul fluviului la intrarea în țară este în prezent de 1650 mc/s, iar până la începutul lunii august este prognozată o scădere până la 1600 mc/s. Această valoare este de trei ori mai mică comparativ cu media multianuală a lunii iulie, care se situează la 4750 mc/s.

Situația actuală amintește de anul 2005, când s-a înregistrat un debit identic, în timp ce minimul istoric a fost consemnat în anul 1985, cu o valoare de 1400 mc/s. De asemenea, prognoza pentru data de 4 august indică posibilitatea unei scăderi până la nivelul de 1500 mc/s.

Scăderea accentuată a nivelului apei a impus măsuri urgente din partea autorităților din domeniul gospodăririi apelor. Pe sectorul Călărași-Cernavodă au fost aplicate măsuri din treapta a treia de restricții în ceea ce privește alimentarea sistemelor de irigații.

„În prezent, din acest motiv, pe sectorul Călăraşi-Cernavodă, se menţin restricţiile la folosinţe (irigaţii), respectiv treapta III de restricţii, ceea ce înseamnă furnizarea apei cu debite reduse pentru irigaţii sau furnizarea apei într-un anumit interval orar. De asemenea, Reactorul I de la CNE Cernavodă a fost oprit, ca o măsură suplimentară de a menţine în funcţiune Reactorul II”, precizează Apele Române.

Specialiștii avertizează că întregul bazin hidrografic al fluviului se confruntă cu fenomene de secetă severă, iar previziunile pe termen scurt nu arată o revenire a debitelor la niveluri normale.

Aceeaşi sursă menţioneazcă că în prezent sunt condiţii de secetă severă în tot bazinul hidrografic al Dunării şi nu apar indicii de îmbunătăţire a acestei situaţii în perioada imediat următoare.

Nici precipitațiile prognozate în alte regiuni ale Europei nu vor schimba semnificativ debitul pe cursul inferior al fluviului.

„Chiar dacă în zona Austriei se vor înregistra precipitaţii în jur de 40-50 l/mp până în data de 4 august, acestea nu vor avea un impact semnificativ asupra debitelor Dunării pe sectorul românesc”, adaugă aceeaşi sursă.

Pe lângă nivelul scăzut al apei, temperaturile ridicate favorizează apariția unor fenomene specifice perioadelor calde. Echipele din cadrul Administrației Naționale Apele Române monitorizează permanent evolución stării calității apei.

Echipele Adminstraţiei Naţionale „Apele Române”, de la nivel central şi bazinal monitorizează „cu multă stricteţe” fenomenul de înflorire algală, amplificat de temperaturile ridicate şi scăderea nivelelor pe Dunăre.

„Deocamdată, acest fenomen se menţine la nivele optime”, menţionează sursa citată.

Seceta își face simțită prezența pe arii extinse în regiuni precum Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. În aceste zone, numeroase sectoare ale râurilor de interior au secat complet sau prezintă debite sub limita minimă necesară pentru irigații. Cu toate acestea, rezerva de apă pentru populație rămâne asigurată.

„Nu sunt impuse restricţii în ceea ce priveşte alimentarea cu apă a populaţiei, coeficientul de umplere în principalele 40 de lacuri, volumul de apă fiind suficient pentru asigurarea fără restricţii a alimentării cu apă în sistem centralizat”, mai arată sursa citată.