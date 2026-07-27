Compania Nuclearelectrica a făcut un anunț de importanță majoră pentru sectorul energetic din România. În cursul dimineții de marți, Unitatea 1 a Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă va fi scoasă din funcțiune într-un mod complet controlat și, ulterior, decuplată de la rețeaua energetică a țării. Decizia a fost luată pe fondul unui debit extrem de mic al fluviului Dunărea, fenomen îngrijorător generat de lipsa precipitațiilor din ultima perioadă.

Situația a devenit alarmantă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile care au dus la o scădere fără precedent a cotelor apelor Dunării. Potrivit oficialilor companiei care administrează centrala nucleară, hotărârea a fost adoptată luând în considerare cele mai noi avertizări și date de specialitate transmise de autoritățile din domeniul apelor.

„Unitatea 1 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în dimineaţa zilei de 28 iulie 2026. Unitatea 1 va fi oprită controlat din cauza nivelului foarte scăzut, fără precedent, al Dunării, cauzat de seceta severă, în baza procedurilor centralei aplicabile în situaţii de secetă severă. Oprirea survine ca urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor (INHGA).”

Aceste detalii esențiale au fost comunicate printr-un raport oficial trimis către Bursa de Valori București, document care subliniază aplicarea strictă a normelor de funcționare pe timp de secetă.

Specialiștii care asigură buna funcționare și mentenanța la CNE Cernavodă intervin cu protocoale extrem de riguroase în momentul în care indicatorii legați de nivelul apei de răcire se apropie de pragul minim admis. În cazul în care cotele Dunării continuă să rămână la acest nivel critic și nu se înregistrează o îmbunătățire hidrologică, există și posibilitatea extremă a opririi ambelor unități, obiectivul principal fiind menținerea marjelor de siguranță impuse la nivel internațional.

Pentru a elimina orice motiv de panică în rândul opiniei publice, reprezentanții Nuclearelectrica au explicat clar că acest demers este exclusiv unul preventiv, fără să implice un pericol de natură nucleară. Menținerea reactoarelor în stare oprită sigură reprezintă o procedură normală și reglementată pentru gestionarea fenomenelor naturale extreme.

„Astfel de măsuri au rol preventiv şi urmăresc protejarea securităţii nucleare şi a fiabilităţii instalaţiilor. SN Nuclearelectrica SA monitorizează cu atenţie evoluţia nivelului fluviului Dunărea în vederea asigurării operării în siguranţă. Menţinerea Unităţii 1 CNE Cernavodă în stare oprită sigură nu are impact asupra securităţii nucleare, personalului sau mediului”.

Evoluția debitului pe fluviul Dunărea va fi ținută sub observație constantă în zilele următoare. Reluarea producției de energie la capacitate normală se va realiza doar în momentul în care cotele apelor vor permite operarea în condiții optime și 100% sigure.