După câteva zile cu temperaturi neobișnuit de scăzute pentru sfârșitul lunii iulie, vremea începe să se încălzească treptat. Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a anunțat că valorile termice vor reveni la normal în prima parte a săptămânii, iar de la sfârșitul săptămânii viitoare există șanse mari ca un nou val de caniculă să cuprindă România.

Potrivit prognozei, vremea răcoroasă se va menține doar pentru o perioadă scurtă. Începând de duminică, temperaturile vor urca în toate regiunile țării.

Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a anunțat că modelele meteorologice indică revenirea temperaturilor foarte ridicate la începutul săptămânii viitoare.

„Săptămâna viitoare, actualizările cu o probabilitate crescută arată că de luni vom avea din nou valori peste 35 de grade Celsius”, spune directorul ANM, Elena Mateescu.

Prognoza pentru duminică indică o creștere a valorilor termice în toate regiunile. Maximele vor fi cuprinse între 24-25 de grade în estul Transilvaniei și aproximativ 32 de grade în Crișana, Banat și sud-vestul Olteniei. Minimele vor varia între 12 și 21 de grade, iar în depresiunile din estul Carpaților Orientali temperaturile pot coborî până la 7-9 grade.

Pe timpul zilei, cerul va fi variabil, iar la munte vor apărea izolat ploi slabe și intensificări ale vântului pe creste.

Din orele serii, instabilitatea atmosferică se va accentua în vestul și sud-vestul țării. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale care vor atinge în general 40-55 km/h, iar izolat 65-70 km/h.

Cantitățile de apă pot ajunge local la 10-20 l/mp și, pe suprafețe restrânse, la 25-35 l/mp. Meteorologii avertizează că, pe alocuri, fenomenele pot fi însoțite de vijelii și căderi de grindină.

În Capitală, vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în zilele precedente. Temperatura maximă va ajunge la 29-30 de grade, iar minima va fi de 16-17 grade, cu valori de aproximativ 14 grade în zona periurbană. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.