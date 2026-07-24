Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o săptămână cu temperaturi sub normal în partea de sud-est a țării, apoi căldură accentuată în vestul României.

Potrivit meteorologilor ANM, prima săptămână din intervalul analizat (27 iulie – 3 august) va fi marcată de o răcire ușoară în sud-estul țării, în timp ce în restul regiunilor României temperaturile se vor menține apropiate de normele climatologice ale perioadei.

Regimul pluviometric va fi deficitar mai ales în vest, sud-vest și zonele montane, ceea ce poate accentua riscul de secetă în aceste regiuni, mai informează Administrația Națională de Meteorologie.

În a doua săptămână (3 – 10 august), temperaturile vor crește peste cele normale în cea mai mare parte a țării. Abateri pozitive mai pronunțate de la temperaturile normale vor fi mai ales în vestul țării.

Precipitațiile vor rămâne deficitare la nivel național, în special în zonele intracarpatice, mai informează meteorologii ANM.

Săptămâna cuprinsă între 10 și 17 august va aduce o vreme mai caldă decât în mod obișnuit în nordul, centrul și sud-vestul României, cu valori ridicate în vest și nord-vest.

Cantitățile de precipitații vor fi sub normal doar în zonele montane, în timp ce în restul țării se vor situa aproape de mediile climatologice, se mai arată în informarea Administrației Naționale de Meteorologie.

În ultima săptămână analizată de meteorologii ANM, cuprinsă între 17 și 24 august, temperaturile medii vor rămâne peste cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor României, mai ales în vestul țării.

Precipitațiile vor reveni la valori normale în întreaga țară.

Specialiștii ANM recomandă monitorizarea atentă a avertizărilor meteorologice, mai ales în zonele predispuse la secetă sau la fenomene extreme de instabilitate.