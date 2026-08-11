În următoarele patru săptămâni, temperaturile se vor menține peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. În același timp, meteorologii prognozează un regim pluviometric deficitar în mai multe regiuni, în funcție de intervalul analizat. Prognoza emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) acoperă perioada 10 august – 7 septembrie 2026 și indică variații regionale atât în privința temperaturilor, cât și a regimului pluviometric.

În perioada 10 august – 17 august, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice intervalului în regiunile vestice și centrale ale țării.

În sud-est, temperaturile vor fi mai scăzute decât media perioadei, în timp ce în celelalte regiuni valorile se vor apropia de cele normale.

Ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit la nivelul întregii țări. Cele mai mari deficite sunt așteptate în zonele montane.

Pentru intervalul 17 august – 24 august, temperaturile medii vor depăși valorile normale în cea mai mare parte a țării. Cele mai mari abateri sunt estimate în regiunile vestice și centrale.

În sud-est, temperaturile se vor situa în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în zonele montane, precum și local în vestul și centrul țării. În restul teritoriului, regimul pluviometric va fi apropiat de normal.

În săptămâna 24 august – 31 august, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice, nordice și centrale.

În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale.

Meteorologii estimează că regimul pluviometric se va apropia de valorile obișnuite pentru această perioadă în toate regiunile.

Pentru intervalul 31 august – 7 septembrie, mediile temperaturilor vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile intracarpatice.

În restul țării, temperaturile medii vor fi apropiate de valorile specifice perioadei.

Și cantitățile de precipitații vor reveni la valori apropiate de normal în cea mai mare parte a țării.

Potrivit ANM, prognoza pentru următoarele patru săptămâni este realizată pe baza datelor furnizate de ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Estimările arată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei de referință 2006-2025.