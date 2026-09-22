Reguli noi pentru prosumatori. Prosumatorii din România vor putea folosi, începând cu 1 ianuarie 2027, valoarea energiei electrice produse în plus pentru achitarea facturilor aferente mai multor locuri de consum. Schimbarea este prevăzută în două proiecte de ordine elaborate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, iar furnizorii trebuie să își adapteze sistemele informatice și fluxurile operaționale până la sfârșitul anului 2026.

Noile proiecte ANRE stabilesc modul în care va funcționa comercializarea, facturarea, decontarea și alocarea valorică multi-loc pentru prosumatori.

Mecanismul va permite ca sumele rezultate din surplusul de energie livrat în rețea să fie utilizate pentru facturile de energie electrică de la mai multe locuri de consum, în condițiile prevăzute de noua metodologie.

Pentru ca sistemul să poată funcționa de la 1 ianuarie 2027, furnizorii au termen până la 31 decembrie 2026 să realizeze modificările tehnice și operaționale necesare.

Pe lângă regulile privind alocarea valorică multi-loc, ANRE a elaborat și măsuri tranzitorii pentru aplicarea mecanismului de compensare cantitativă. Acestea privesc contractele aflate deja în derulare, dar și contractele încheiate până la sfârșitul anului 2026.

„Este necesară stabilirea unor reguli tranzitorii unitare pentru contractele aflate în derulare la 26 iulie 2026 și pentru cele încheiate până la 31 decembrie 2026 inclusiv, data de la care se apreciază că va fi posibilă din punct de vedere tehnic și logistic implementarea de către furnizori a tuturor prevederilor Legii nr. 160/2026”, se arată în documentele citate.

Proiectele urmăresc astfel să stabilească regulile aplicabile în perioada de trecere către noul sistem și modul în care vor fi tratate contractele existente.

O altă schimbare vizează prosumatorii care dețin instalații cu o putere de până la 27 kW. Pentru aceștia, legislația prevede trecerea de la decontarea pe o perioadă de 24 de luni la decontarea lunară a surplusului de energie electrică livrat în rețea. În timpul consultării publice a proiectului a apărut însă problema modului în care va fi consemnată achiziția energiei în situația persoanelor fizice care nu au obligația de a emite facturi.

Soluția propusă este utilizarea unui „document justificativ”, care va avea un conținut minim stabilit în conformitate cu art. 6 din Legea contabilității nr. 82/1991 și cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015. Documentul va permite înregistrarea achiziției fără să creeze noi obligații fiscale pentru prosumatori.

Proiectul nu schimbă nici prețul energiei stabilit prin contract și nu introduce noi situații în care prosumatorii ar fi exceptați de la obligația de facturare.

„Proiectul prevede expres că nu stabilește și nu extinde cazurile de exceptare de la obligația de facturare, nu împiedică emiterea unei facturi în cazurile prevăzute sau permise de Codul fiscal și că obligațiile privind RO e-Factura se stabilesc numai potrivit legislației fiscale aplicabile”, se menționează în document.

Proiectele ANRE includ și posibilitatea unei plăți programate. Prin această opțiune, prosumatorii vor putea solicita ca anumite sume obținute din surplusul de energie să fie rezervate pentru plata unor facturi care nu au ajuns încă la scadență.

Mecanismul va putea fi utilizat la cererea explicită a prosumatorului.

Documentele prevăd și corelarea regulilor privind responsabilitatea pentru echilibrare și costurile generate de dezechilibre cu legislația națională și europeană, inclusiv cu Regulamentul (UE) 2019/943 și Legea nr. 123/2012.

Proiectele stabilesc și modul în care va fi tratată energia produsă și livrată în perioade diferite. Energia electrică livrată până la 25 iulie 2026 inclusiv va rămâne supusă normelor care erau în vigoare la momentul respectiv.

Pentru energia livrată după această dată vor fi aplicate noile reglementări. Metodologia mai prevede revizuirea modului de calcul al prețului de decontare pentru contractele în care prețul energiei electrice variază în funcție de intervalul orar.

În aceste situații vor fi utilizate valori de referință pentru stabilirea mediilor lunare.

ANRE introduce și reguli referitoare la locurile de consum pentru care va putea fi utilizată alocarea valorică.

Proiectele detaliază criteriile de eligibilitate pentru locurile de consum, precum și procedura privind schimbarea locului de referință contractuală. Totodată, sunt prevăzute măsuri prin care prosumatorii să fie protejați atunci când apar întârzieri generate de furnizori.

Unul dintre elementele noilor reglementări privește tocmai situațiile în care întârzierile sau erorile nu pot fi imputate persoanei care produce energie.

În astfel de cazuri, prosumatorii vor beneficia de protecție împotriva penalităților determinate de probleme pentru care nu sunt responsabili.

Proiectele ANRE mențin și regimul special aplicabil autorităților și instituțiilor publice care dețin capacități de producere realizate integral sau parțial din fonduri publice.

Regimul va fi păstrat indiferent de limitele de putere utilizate. Această prevedere nu înlătură însă celelalte obligații tehnice, comerciale sau cele legate de echilibrare.

Documentele ANRE stabilesc, astfel, atât modul în care va putea fi distribuită valoarea surplusului între mai multe locuri de consum, cât și regulile necesare pentru trecerea de la actualul sistem la cel care va funcționa de la începutul anului 2027.

Cele două proiecte de ordine, împreună cu notele de fundamentare, au fost publicate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și se află în procedura de consultare publică.