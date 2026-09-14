Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a anunțat luni că, în primele opt luni din 2026, a aplicat amenzi de aproape 11 milioane de lei operatorilor din energie electrică, gaze naturale și energie termică. În urma celor 671 de acțiuni de control, inspectorii ANRE au dispus peste 1.000 de sancțiuni contravenționale.

„În perioada 1 ianuarie – 31 august 2026, ANRE a desfășurat 671 de acțiuni de control, în urma cărora au fost aplicate 1.026 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 11 milioane de lei, sume care se constituie integral venit la bugetul de stat”, anunță ANRE, într-un comunicat publicat, luni.

Din totalul celor 1.026 de sancțiuni, cele mai multe au vizat furnizarea energiei electrice. ANRE a aplicat 758 de sancțiuni în acest sector, 226 în domeniul furnizării gazelor naturale și 37 în sectorul energiei termice. Alte cinci sancțiuni au fost date în zona resurselor regenerabile de energie.

Valoarea amenzilor a fost, de asemenea, cea mai ridicată în sectorul energiei electrice, unde operatorii au primit sancțiuni de peste 9,4 milioane de lei.

În sectorul gazelor naturale, amenzile au depășit un milion de lei, iar pentru furnizarea energiei termice au fost aplicate sancțiuni de 535.000 de lei.

Sumele provenite din aceste amenzi sunt vărsate integral la bugetul de stat.

Președintele ANRE, George Niculescu, a afirmat că inspectorii au identificat situații în care perioadele de testare pentru anumite capacități de producere a energiei electrice au fost neobișnuit de lungi.

„Am observat perioade de testare nefiresc de mari pentru respectivele puteri instalate și asta ne-a ridicat anumite semne de întrebare referitor la modul în care sunt gestionate proiectele de producere a energiei electrice”, afirmă Niculescu.

Situațiile constatate au determinat autoritatea să verifice mai atent modul în care sunt gestionate proiectele de producere a energiei electrice.

ANRE a desfășurat, între 1 ianuarie și 31 august 2026, 671 de acțiuni de control. Dintre acestea, 219 inspecții au fost realizate în cadrul programului anual de control.

Alte 109 verificări au fost efectuate în baza unor note de necesitate, iar 343 de acțiuni de supraveghere au fost declanșate în urma sesizărilor. În urma controalelor, inspectorii ANRE au întocmit 441 de procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor.

Autoritatea a anunțat că verificările vor continua și în perioada următoare, cu accent pe operatorii de distribuție și pe documentele necesare pentru licențierea capacităților de producere a energiei electrice.

„Controlul nu este un exercițiu birocratic, ci instrumentul prin care ne asigurăm că regulile pieței de energie se aplică egal, tuturor participanților. În perioada următoare, ANRE va derula o serie de controale la operatorii de distribuție, pentru a verifica modalitatea de emitere a documentelor necesare pentru licențierea capacităților de producere energie electrică”, a declarat președintele ANRE.